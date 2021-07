Guenther pakt overwinning in eerste E-Prix van New York

Nick Cassidy (Virgin Racing) was de race in The Big Apple van pole-positie gestart, voor Jean-Eric Vergne (Techeetah) en Alex Lynn (Mahindra).

De Nieuw-Zeelandse coureur had in het begin van de race geen problemen om die positie vast te houden, maar werd later in de race bijgehaald door Vergne. BMW Andretti-piloot Maximilian Günther, die als vierde was vertrokken, lag op dat moment al derde en wist optimaal gebruik te maken van het felle duel tussen Cassidy en Vergne voor hem. Die twee verloren even de controle over het stuur wat Guenther de kans bood om naar de eerste plaats op te schuiven.

Niet veel later besliste Vergne het gevecht met Cassidy om de tweede plaats in zijn voordeel en ook Lucas Di Grassi (Audi) ging nog voorbij aan de Nieuw-Zeelander, die uiteindelijk dus op de vierde plaats eindigde. Daarachter kwam Robin Frijns (Virgin) op een keurige vijfde plaats over de streep. Nyck de Vries (Mercedes) eindigde op de dertiende plaats, terwijl diens Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne uitviel.

In het klassement schoof Frijns een plekje op, de Nederlander staat nu gedeeld eerste met de Zwitser Edoardo Mortara, beiden hebben 72 punten. Vergne staat derde met 68 punten.

De tweede E-Prix van New York wordt zondagavond vanaf 19.30 uur verreden.

Uitslag E-Prix New York, Race 1