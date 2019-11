Van Buren aan de slag als simulatorcoureur in Formule E

Later deze maand begint in Saoedi-Arabië het zesde seizoen in de volledig elektrische raceklasse. De teams zijn momenteel dus volop in voorbereiding. Zo ook Mahindra Racing, dat voor de werkzaamheden in de simulator de hulp heeft ingeroepen van Van Buren, die eind 2017 de eerste editie van World's Fastest Gamer op zijn naam schreef. De Nederlander heeft als oproepkracht al een aantal dagen achter de rug in de simulator van het Indiase team, dat zijn basis heeft in het Engelse Banbury, maar beviel dusdanig goed dat hij nu een vaste aanstelling heeft gekregen.

“Na aan het einde van het vijfde seizoen verscheidene dagen in de simulator te hebben doorgebracht, ben ik erg blij dat ik voor het aanstaande seizoen officieel ben opgenomen in Mahindra Racing als ’simulator development driver’”, reageert Van Buren, die net een week terug is uit Californië waar hij was om te jureren en te coachen tijdens de tweede editie van World's Fastest Gamer. “Doordat het seizoen 2019/2020 over twee weken begint, neemt de druk op het simulatorteam toe. Ik ben er klaar voor om aan het werk te gaan en het team te helpen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.”

Dilbagh Gill, CEO en teambaas van Mahindra Racing, is opgetogen over de komst van Van Buren. “Rudy zal ons tijdens seizoen zes met zijn enorme simulator- en eSports-ervaring extra ondersteuning bieden vanuit onze basis in Oxfordshire”, zegt hij. “Toen Rudy ons afgelopen seizoen op oproepbasis kwam ondersteunen, waren we allemaal erg onder de druk van zijn vastberadenheid en wil om te slagen, dus om hem officieel in het team op te nemen, was een makkelijke beslissing.”

Met het winnen van World’s Fastest Gamer won Van Buren een contract als simulatorcoureur bij het McLaren Formule 1-team. Begin 2018 nam hij deel aan de Race of Champions, waarin hij onder andere Lando Norris versloeg. Eerder dit jaar maakte Van Buren zijn internationale racedebuut in de Porsche Supercup, tijdens het voorprogramma van de Formule 1 Grand Prix van Duitsland. Daarna volgde ook nog een optreden in de Porsche Carrera Cup Deutschland op Circuit Zandvoort.

Mahindra Racing, dat sinds de oprichting van de Formule E meedoet aan deze serie, verschijnt dit jaar aan de start met voormalig Grand Prix-rijders Jerome d’Ambrosio en Pascal Wehrlein. De Belg Sam Dejonghe is ook in de simulator van het team actief als test- en reserverijder.