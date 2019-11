Formule E wil uitbreiden naar Japan en Brazilië

De Formule E heeft pas vijf seizoenen achter de rug, maar is erg geïnteresseerd in uitbreiding naar andere werelddelen. Met name Japan en Brazilië staan al sinds de oprichting van de raceklasse hoog op de lijst. Rio de Janeiro stond kort op de kalender voor het debuutjaar, maar werd weer geschrapt vanwege problemen met de lokale autoriteiten. In 2017-2018 werd er voor het eerst in Brazilië een race georganiseerd, in Sao Paulo.

Tokyo en Yokohama zijn steden die ook in verband gebracht worden met mogelijke ePrix'. Alejandro Agag, de voormalig CEO en oprichter van de Formule E, gaf voorheen aan dat het houden van een stratenrace in Japan erg complex is omdat de politiemacht daar veel restricties oplegt. Toch wil zijn opvolger Reigle het er niet bij laten zitten. Hij noemt Japan en Brazilië in het bijzonder wanneer hij spreekt over locaties die hij in gedachten heeft voor toekomstige races.

"Sinds mijn eerste conversaties met verschillende leden van het bestuur, nog voor ik in de winter van 2018 begon, hebben we Seoul, Jakarta en Londen aangekondigd. We gaan dus al naar heel interessante plekken toe. Ik wil geen gewaagde uitspraak doen over specifieke landen waar we volgend seizoen absoluut naartoe moeten gaan, maar Japan heeft wel een enorme markt vanwege de auto-industrie. Het is een mooi doel om uit te vogelen hoe we dat kunnen bereiken", aldus Reigle.

Brazilië heeft volgens hem meer motorsporthistorie en eveneens een grote markt. "Als je luistert naar ons ecosysteem, merk je dat onze commerciële partners en de OEM's belangstelling hebben bij Amerika. We rijden al in New York, maar ik denk dat Californië de grootste automarkt ter wereld heeft wat betreft geografische concentratie en uitgaven. China is er uiteraard ook nog. Dat zijn wel de grootste locaties voor ons", geeft de CEO verdere ambities prijs.

Met medewerking van Alex Kalinauckas