Hartley: "Twee Formule E-rookies te groot risico voor Porsche"

Hartley reed anderhalf seizoen in de Formule 1, maar werd uiteindelijk vervangen toen Toro Rosso Daniil Kvyat en Alexander Albon als haar nieuwe line-up aankondigde. De 29-jarige coureur maakt dit jaar zijn Formule E-debuut bij Dragon nadat hij al bij Porsche instapte. Zo hielp hij met de privétest van de 99X Electric en gaf hij aan geïnteresseerd te zijn in de kans om te racen voor de fabrikant.

Maar daar is het niet van gekomen, want Porsche gaf de voorkeur aan ervaring. Aan het eind van het jaar zal hij niet meer tot de line-up behoren, waar hij onderdeel van uitmaakte tijdens zijn laatste F1-seizoen en toen de fabrikant uit de LMP1-klasse van het World Endurance Championship was vertrokken. Toch neemt hij het Porsche niet kwalijk. "Ik had natuurlijk graag op die stoel gezeten, maar er was nooit een belofte gemaakt naar mij. Ik begreep dat Neel [Jani] al getekend had en dat ze daarom een andere coureur met ervaring kozen", vertelde hij aan Motorsport.com.

"Ik wist dat de kaarten al geschud waren. Ik maakte in principe kans, zelfs vrij laat in het traject gezien het goed ging met testen. Maar volgens mij zou de keuze voor twee rookies een te groot risico zijn geweest", aldus Hartley. De band met het Duitse automerk zal ondanks zijn deelname aan de FE bij Dragon goed blijven, zo verwacht hij. "Wrok is er niet, want Porsche was altijd ontzettend eerlijk en ik mocht ook kansen aangrijpen bij andere teams. Dus ik moet hen daar juist voor bedanken en kijk nu erg uit naar het nieuwe project met Dragon. Porsche zal competitief zijn, maar ik weet zeker dat het een vriendschappelijke rivaliteit zal worden tussen ons."

Naast de Formule E zal Hartley ook opnieuw in actie komen in het WEC, namens Toyota. Zijn teamgenoot daar wordt Sebastien Buemi, die in de FE juist een van zijn rivalen is.