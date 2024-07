Hartley wil ondanks zege São Paulo nog niet in WEC-titel geloven

Door de zege en de bijbehorende 25 punten is de #8 Toyota van de achtste naar de vijfde plaats gestegen in het kampioenschap. Toch gelooft Brendon Hartley niet dat het in de titelstrijd nog een rol van betekenis zal spelen. De Nieuw-Zeelander verwacht eerder dat hij en zijn teamgenoten een 'ondersteunende rol' zullen spelen voor de zusterauto van Nyck de Vries, Mike Conway en Kamui Kobayashi. "We weten dat het een long shot is om dit kampioenschap te winnen, dat dachten we al ver voordat we hier in Brazilië arriveerden", zegt Hartley. "We dachten dat we een back-uprol zouden spelen, maar we hebben uiteindelijk de race gewonnen."

"Ik geloof echter niet dat dit veel gaat veranderen", vervolgt de oud-Formule 1-coureur. "De #7-auto staat er beter voor in het kampioenschap en ik ben er vrij zeker van dat wij ze de komende races zullen ondersteunen. Ik denk dat dat ook onze taak voor de rest van het seizoen zal zijn. We moeten daarbij ook nog het constructeurskampioenschap niet vergeten. Toyota wil die weer heel graag winnen en wij zullen daaraan moeten bijdragen."

Wat het volgens Hartley ook lastig maakt om een serieuzere rol te spelen in de titelstrijd, is het feit dat de #6 Porsche Penske Motorsport van Laurens Vanthoor, André Lotterer en Kévin Estre 'goede punten' pakte met de tweede plaats. Dat volgde na een comeback na een lekke band, waardoor zij de schade beperkt hielden en de #8 Toyota dus relatief weinig punten inliep. Wel was duidelijk, meent Hartley, dat zij niet de snelste waren op Interlagos. "Wij hebben de zege gepakt, maar de #7 vloog gewoon. Zij sloegen een andere weg in qua afstelling", verklaart hij. De #7 lag lange tijd ruim aan de leiding, maar door een brandstofdrukprobleem verloren zij drie minuten in de pitstraat. "Zij waren sneller en hadden minder bandenslijtage", aldus Hartley.

Met De Vries en Kobayashi achter het stuur slaagde de #7 Toyota er alsnog in om als vierde over de streep te komen. Na vijf van de acht races gaan de coureurs van de #6 Porsche nog steeds aan de leiding met 117 punten, gevolgd door de #50 Ferrari van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen met 98 punten. Kobayashi en De Vries - Mike Conway ontbrak op Le Mans na een fietsongeluk en heeft zodoende minder punten - volgen op de derde plaats, slechts drie punten achter de Ferrari-crew.