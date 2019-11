Formule E-teams verwachten dat inhalen makkelijker wordt

Voor het seizoen 2019-2020 is de Attack Mode sterker geworden, iets waar de sport al een tijdje over nadacht. De wagens beschikken in deze modus vanaf nu over 235kW, 10kW meer dan vorig seizoen het geval was. Deze verandering gaat gepaard met de nieuwe regel dat er na elke safety car of gele vlag op het hele circuit een bepaalde hoeveelheid energie wordt weggenomen bij elke auto.

Volgens Lucas di Grassi (Audi) zal dit de dynamiek van de races veranderen. "Nu ze de races hebben veranderd, zal het er veel energie-efficiënter aan toegaan. De racedirecteur kan namelijk de hoeveelheid kilowatts verminderen bij een safety car", zo gaf hij aan bij Motorsport.com. "Niemand zal zoveel gokken op de energie die er is als in het verleden het geval was. Je kan geen energie sparen tijdens een safety car en dat verandert de dynamiek van de races iets. Inhalen is denk ik ook makkelijker. Mensen zitten er dichterbij, dus er is minder verschil aanwezig tussen de wagens."

BMW Andretti-baas Roger Griffiths verwacht ook dat de impact van de nieuwe regels positieve invloed zullen hebben op de races. In de eerste helft van 2018-2019 leidden de robuuste Gen2-wagens en onderbrekingen van de races tot veel incidenten. "De manier waarop het racen is geëvolueerd was onbedoeld. We zijn naar een race zonder pitstops gegaan en dat betekende bij een gele vlag of safety car dat je plotseling over veel meer energie beschikte en het evenement in een sprintrace veranderde waarin iedereen vol gas doortrapte", vertelde hij aan Motorsport.com. "Het was moeilijker om de wagens van elkaar te onderscheiden, dus er is een aantal dingen gebeurd in het vijfde seizoen. Hopelijk zijn de problemen door de reglementswijzigingen verbeterd."

Envision Virgin Racing-teambaas Sylvain Filippi bestempelde de Attack Mode als een sleutelelement voor het nieuwe seizoen, waarvan hij denkt dat de fans wat te wachten staat. "De Attack Mode zal met de extra kracht verschil maken. 235kW is echt veel en je kan daardoor, wel afhankelijk van het circuit, prima inhalen. Het gaat de strategie nog belangrijker maken, dus daar hebben we aan gewerkt. Coureurs en teamstrategieën, dit zijn de dingen die het verschil gaan maken, denk ik. En dat is toch mooi? Dat wil je hebben in de autosport."

Met medewerking van Alex Kalinauckas en Jake Boxall-Legge