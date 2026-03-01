Rudy van Buren: "We zullen in het begin af en toe nog wel rare dingen zien"

De Formule 1 is begonnen aan een nieuw tijdperk, met compleet herziene aerodynamica en een nieuwe power unit. Daarbij komt ongeveer de helft van het vermogen van de verbrandingsmotor en de andere helft uit elektrische energie. Dat zorgt voor de nodige vraagtekens, zo gaf ook Max Verstappen eerder al aan. Rudy van Buren, die naast zijn rol als analist ook simulatorcoureur is bij Red Bull Racing, spreekt van een zeer steile leercurve.

"Ik denk dat we in het begin af en toe scenario's gaan zien waarbij iedereen denkt: wat gebeurt hier?", zegt Van Buren tijdens de persdag van Viaplay tegen Motorsport.com. "Bijvoorbeeld doordat een batterij leeg raakt of het opladen moeizaam verloopt. Dat soort dingen. Maar als we een half jaar verder zijn en al die scenario's een keer voorbij zijn gekomen, dan hebben teams een veel beter idee hoe ze op bepaalde situaties moeten inspelen."

Volgens hem is het voor alle teams momenteel "steil omhoog rennen" wat betreft de leercurve. "Tijdens de tweede testweek in Bahrein zag je al niet zo heel veel gekke dingen meer op de baan. Achter de schermen zal er ongetwijfeld nog veel zijn gefinetuned, maar voor de buitenwereld oogde die tweede week vrij normaal."

Tijdens de races verwacht Van Buren echter een iets ander verhaal. "In de tests kun je wel race runs doen, maar die verlopen volgens een ideaal scenario: niemand voor je, geen safety car, geen onverwachte situaties. Tijdens het testen heb je nauwelijks variabelen. Maar dat wordt in Melbourne wel even anders, want daar gaan links en rechts natuurlijk wel dingen gebeuren. Al die scenario's moet je gewoon een keer meemaken. Soms moet je eerst een fout maken om het daarna goed te kunnen doen. Dat zal nu ook het geval zijn."

Belangrijke rol voor de simulator

Verstappen liet tijdens de Viaplay-persdag weten dat simulatorcoureurs dit jaar een nog grotere rol spelen. "Het is zo moeilijk, zo ingewikkeld", zei Verstappen over de nieuwe regels. "En ook tijdens het raceweekend zal er vooral in het eerste jaar nog meer in de simulator gereden moeten worden. Dus dat zal Rudy vast heel fijn vinden, dat hij nog meer uren moet maken."

"Als ik kijk hoeveel ik dit jaar al in de simulator heb gezeten ten opzichte van vorig jaar, dan is dat duidelijk meer", reageert Van Buren. "Maar goed, als alles nieuw is, dan komt daar in het begin natuurlijk veel werk bij kijken. Je wilt alle scenario's een keer doorlopen en overal op voorbereid zijn. Maar ik weet zeker dat iedereen over een maand of zes zijn weg daarin wel heeft gevonden. Dan wordt alles weer iets normaler."

Het betekent overigens niet dat hij structureel vaker in Engeland is dan in Nederland. "Er zitten nog steeds maar zeven dagen in een week", zegt hij nuchter. "Het is vooral een kwestie van goed plannen en als ik er ben, zoveel mogelijk rijden."

Andere rijstijl

De kern van zijn werk is niet veranderd. "Als simulatorcoureur doe je in de basis nog steeds hetzelfde: veel rondjes rijden en feedback geven om de auto sneller te maken. Alleen zijn er nu extra facetten bijgekomen, vooral op het gebied van energiemanagement. Alles wordt virtueel voorbereid en getest."

De overgang naar de nieuwe generatie auto's vergde wel aanpassing. "Het gripverschil is iets waar je echt aan moet wennen. We spreken tijdens een seizoen vaak over high en low downforce – Monaco tegenover Monza – maar dit is echt een serieuze stap minder qua neerwaartse druk. De banden zijn bovendien smaller, dus je verliest ook mechanische grip. Tegelijkertijd heb je op bepaalde momenten juist veel vermogen door de elektrische component. Dat vraagt om andere rijtechnieken, bijvoorbeeld in hoe en wanneer je lift om energie te managen."

Volgens Van Buren is dat vooral een kwestie van ervaring opdoen. "Je moet het jezelf eigen maken als coureur en het softwarematig optimaliseren. Uiteindelijk komt het neer op heel veel rondjes rijden. Onder de streep blijft het een Formule 1-auto, alleen zijn de rondetijden iets langzamer dan voorheen."

Voor wat hoort wat

Het uitvogelen van het energiemanagement vormt misschien wel de grootste uitdaging. "Een inhaalactie betekent niet automatisch dat je zomaar een paar seconden wint. Je moet ergens energie besparen om die later te kunnen gebruiken. Het is echt een voor-wat-hoort-wat-scenario met de batterij. En dan probeer ik het nog zo simpel mogelijk uit te leggen."

Hij beseft dat het voor kijkers soms lastig te volgen zal zijn. "Voor mij is het soms al ingewikkeld, laat staan voor de mensen thuis. Maar uiteindelijk moeten we het gewoon gaan ervaren in de races. Al die scenario's zijn in de simulator getest, maar pas op het circuit zie je hoe het echt uitpakt."

