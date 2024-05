Porsche blijft Formule E tot en met 2030 trouw

De komende jaren blijft Porsche actief in de Formule E. De Duitse fabrikant doet sinds het seizoen 2019-2020 mee aan het elektrische kampioenschap en heeft het contract met de organisatie tot en met 2030 verlengd. Daarmee blijft de fabrikant de gehele Gen4-periode actief in de klasse. "We zijn samen aan deze reis begonnen. Voordat we bijtekenden hebben we uiteraard wat gesprekken gevoerd om wat duidelijkheid te krijgen en over de voorwaarden", vertelt Porsche vice-president Thomas Laudenbach tegenover Motorsport.com. "Dat betekent niet dat het moeilijke gesprekken waren, maar we namen onze tijd. Het was voor ons vanaf het begin duidelijk dat we hier lange tijd aan mee wilden doen."

Volgens de Duitse topman is de toewijding aan de elektrische klasse een volgende stap in de groei van het team. Dit jaar doet de renstal voor het eerst echt mee voor het coureurskampioenschap, met Pascal Wehrlein op de tweede plek in het WK. "We willen tot de kern van dit kampioenschap behoren", aldus Laudenbach. "We staan niet bekend als een team dat in en uit kampioenschappen stapt. Dat hebben we nooit gedaan en nu willen we met dit kampioenschap meegroeien."

De Formule E is volop in ontwikkeling. In het seizoen 2026-2027 komt er al een compleet nieuwe auto en vanaf volgend seizoen staat er een evolutie van de huidige Gen3-auto op de grid. Porsche werd mede door deze snelle ontwikkelingen over de streep getrokken. "Het gaat over het ontwikkelen van processen, technologie en de functionaliteit. We gaan de komende jaren verschillende dingen [vanuit Formule E] op de straatauto's zien", vertelt Laudenbach. "Ik kan je vertellen dat er een intensieve samenwerking tussen de raceafdeling en de straatautoafdeling is. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden we niet meedoen."

Formule E wil meer fabrikanten aantrekken

Vanuit de Formule E-organisatie is het verlengen van het contract met gejuich ontvangen. Topman Jeff Dodds doet er alles aan om de huidige fabrikanten langer aan het kampioenschap te binden. Nissan en Jaguar werden in een eerder stadium vastgelegd tot en met 2030 en nu is ook Porsche bereid gevonden om tot die tijd actief te zijn. "Wanneer een merk als Porsche zich zo lang toewijd aan onze klasse, laat het zien dat we een serieuze motorsportklasse zijn", vertelt Dodds. "Ze zijn voor ons een fundamentele partner." De CEO hoopt dat nu ook andere fabrikanten te porren zijn voor een deelname aan zijn kampioenschap.