Voorlopig geen F1-avontuur voor Porsche: "Afgesloten hoofdstuk"

Zo'n twee jaar geleden had Porsche plannen om in 2026 toe te treden tot de Formule 1. Er werd gesproken met Red Bull Racing om de nieuwe motorleverancier te worden, maar tot een deal kwam het niet. De Duitse fabrikant wilde namelijk mede-eigenaar van zowel het F1-team als Red Bull Powertrains worden, dat zag Red Bull niet zitten. Destijds zag Porsche de Formule 1 nog als een aantrekkelijke omgeving, maar inmiddels zijn er helemaal geen plannen meer. "Het is van tafel: op dit moment is de Formule 1 geen taak voor ons en we spenderen er geen energie aan. We zijn alleen gefocust op wat we nu doen en als je ernaar kijkt, dan hebben we veel verschillende activiteiten. We zijn druk zat en heel blij met wat we doen", zegt Thomas Laudenbach, de baas van Porsche's autosportafdeling.

Het merk uit Stuttgart is op diverse fronten betrokken bij de autosport en neemt deel aan diverse kampioenschappen, die volgens Laudenbach bijna perfect aansluiten bij waar Porsche voor staat. "We houden ons bezig met racen voor klantenteams, circuitdagen, GT4 en merkencups tot professionele GT-racerij in de GT3. Bovendien racen we in de twee belangrijkste enduranceklassen [het WEC en IMSA met de 963 LMDh] met onze partner Penske. Het derde onderdeel is onze deelname aan de Formule E, de enige volledig elektrische klasse op hoog niveau. Daar rijden we omdat elektrificatie erg belangrijk is voor ons merk. Ik denk dus dat we echt goed voorzien zijn."

In april 2022 kondigde moederbedrijf Volkswagen aan dat zowel Audi als Porsche vanaf 2026 in F1 actief wilde worden. Plannen daarvoor waren destijds in de laatste fase van de evaluatie. Porsche sprak met Red Bull over een samenwerking, maar die kwam niet tot stand omdat de partijen geen samenwerking op basis van gelijkwaardigheid konden bewerkstelligen. Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde vervolgens dat er 'strategische onenigheid' was en dat het team geen afbreuk wilde doen aan zijn 'waarden en kwaliteiten'. Later beklonk de renstal uit Milton Keynes wel een samenwerking met Ford. De Amerikaanse fabrikant heeft geen aandeel in het team genomen en werkt vooral op motorisch vlak samen met Red Bull Powertrains. Audi staat wel voor een F1-debuut in 2026. Zij namen aanvankelijk een klein belang in Sauber, al nam het merk het team eerder dit jaar helemaal over.

Wisselende successen in F1

Voor Porsche komt er voorlopig dus geen vervolg van het avontuur in de Formule 1. In 1957 debuteerde de fabrikant al in de Formule 1, al kwam het pas in 1961 tot een fulltime seizoen. Daarin werd Porsche meteen derde in het constructeurskampioenschap. Een jaar later boekte Dan Gurney de enige overwinning van het merk in F1 door de GP van Frankrijk op zijn naam te schrijven. Dat bleek ook het laatste jaar van Porsche als fabrieksteam in F1. Pas in 1983 keerde de fabrikant terug in de koningsklasse als motorleverancier van McLaren, al gingen die krachtbronnen als TAG [Techniques d'Avant Garde] door het leven omdat de elektronicafirma het gehele motorproject bekostigde. Het werd een succes met wereldtitels in 1984, 1985 en 1986. In 1991 was Porsche nog motorleverancier van Footwork, maar die samenwerking werd na zes dramatische raceweekenden vroegtijdig stopgezet.