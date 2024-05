E-Prix Berlijn: Da Costa wint tweede race vanaf P10 op de grid

Jake Dennis mocht de tweede race in Berlijn dit weekend aanvangen vanaf pole, na een dramatische zaterdag in de Duitse hoofdstad. De Brit kwalificeerde zich in de eerste race op het Berlin Tempelhof Airport-circuit op de laatste startrij en reed de race niet uit. Naast hem op de grid in de tweede race stond de winnaar van race 1, Nick Cassidy.

De Jaguar-coureur kwam bij de start van de race een stuk beter weg van de lijn dan de polesitter, waardoor de Nieuw-Zeelander meteen de leiding kon overnemen. Pascal Wehrlein verschalkte de andere Andretti-coureur Norman Nato voor de derde plek, waarna hij een paar bochten later ook de tweede positie afpakte van Dennis. Kort daarna besloot raceleider Cassidy om vroeg in de wedstrijd de eerste aanvalsmodus in te zetten, waardoor Wehrlein de leiding overnam. De Duitser zette in ronde vijf echter al zijn tweede en laatste attack modus in en kort daarna volgde Dennis. Pas nadat beide aanvalsperiodes voorbij waren, won Cassidy de leiding in de wedstrijd terug.

Het stokje werd vooraan meerdere malen gewisseld tussen Cassidy, Wehrlein en de opstomende Antonio Felix Da Costa, die vanaf de tiende positie startte. In ronde 11 moest de safety car naar buiten komen, toen Maximilian Gunther stilstond langs de baan en Da Costa de leiding had. De Maserati-coureur reed tegen de achterkant van Nato aan, waardoor het einde wedstrijd was voor de Duitser.

Na de herstart baande ook Oliver Rowland zich een weg naar de kop van het veld. Voordat hij een poging kon wagen om de leiding over te nemen van Da Costa, werd de race nogmaals onderbroken door een safety car-periode. Ditmaal stonden Nato en Sacha Fenestraz in de muur. De Fransmannen waren enkele bochten met elkaar in gevecht, maar door een optimistische poging van de Andretti-coureur vielen beide heren uit de race.

Evans nam kort de leiding over van Da Costa, maar de Portugees pakte de positie snel weer terug van de Jaguar-coureur, die eveneens nog een aanvalsmodus moest inzetten. De race werd door de twee safety car-periodes met drie ronden verlengd. Da Costa kon de wedstrijd vanaf de leiding controleren en kwam als winnaar over de streep. Het podium werd compleet gemaakt door Cassidy - die zijn voorsprong in het kampioenschap verder uitbouwt - en Oliver Rowland. Wehrlein greep net naast het podium en eindigde op P4, gevolgd door polezitter Jake Dennis. Ook Evans, Jehan Daruvala, Taylor Barnard, Joel Eriksson en Jean-Eric vergne vielen in de punten.

Uitslag Formule E E-Prix van Berlijn II