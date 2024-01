De Vries: Formule E-test vol problemen mag geen excuus zijn

Na een kort avontuur in de Formule 1 is Nyck de Vries in 2024 weer Formule E-coureur. Hij combineert zijn rol als Hypercar-coureur van Toyota in het World Endurance Championship met een dienstverband bij Mahindra in de elektrische raceklasse. Komend weekend staat in Mexico-Stad de eerste krachtmeting op het programma, maar de voorbereiding op die race verliep niet zoals gewenst. Door een brand in een naastgelegen pitbox raakte de auto van De Vries zwaar beschadigd tijdens de testdagen in Valencia. Mahindra vervolgde de testwerkzaamheden vervolgens met één auto, die door De Vries en teamgenoot Edoardo Mortara werd gedeeld. Ter compensatie testten ze begin december ook twee dagen in Monteblanco, al werd die test gehinderd door regenachtige en koude omstandigheden.

Geen ideale start dus voor De Vries, maar hij vindt niet dat de dramatisch verlopen testdagen een excuus mogen zijn als het even niet lukt in de eerste fase van het seizoen. "Het gaat een beetje de kant op van een excuus, maar ik vind het allemaal irrelevant", vertelt De Vries aan Motorsport.com. "Het is wat het is en we pakken wat we kunnen pakken. Ook is de Gen3-auto nieuw voor mij en daardoor is het racen anders, waardoor we al doende zullen leren. We zijn ons ervan bewust dat we nog veel werk moeten verzetten, maar we zijn tegelijkertijd ook positief over de veranderingen die we tot dusver hebben doorgevoerd en de progressie die we hebben geboekt."

De Formule E stapte in het seizoen 2022-2023, na het vertrek van De Vries, over op de Gen3-auto. Deze bolide is totaal anders dan de Gen2-bolide waarmee de Nederlander wereldkampioen werd in de klasse en heeft ook veel meer vermogen. "Het zou oneerlijk zijn om te verwachten dat ik volledig gewend ben. Ik heb maar anderhalve dag getest in Valencia en één dag in Monteblanco. Kan ik de auto al dromen? Nee", erkent de Mahindra-coureur, die uiteindelijk slechts tien F1-races reed voor AlphaTauri voordat hij aan de kant werd gezet. "Het is echter onderdeel van het proces. Ik raak steeds meer bekend met alles en tegelijkertijd is het een doorlopend ontwikkelingsproces, dus de zaken veranderen ook. We gaan de goede kant op, laten we het zo zeggen."