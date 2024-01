De Vries voor terugkeer in Formule E: "Moet nog aan veel dingen wennen"

Na het seizoen 2021-2022, waarin hij de wereldtitel verloor aan toenmalig Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne, vertrok Nyck de Vries uit de Formule E om zijn geluk te beproeven in de Formule 1. Dat avontuur bij AlphaTauri duurde uiteindelijk slechts tien races, waarna de Italiaanse renstal hem aan de kant zette. Sindsdien werkte de coureur uit Uitwellingerga geen enkele race meer af, maar daar komt komend weekend verandering in. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez verschijnt De Vries namens Mahindra aan de start van de E-Prix van Mexico-Stad, de openingsrace van het nieuwe Formule E-seizoen 2023-2024.

De Vries is na een seizoen afwezigheid dus weer terug in de elektrische raceklasse en hij heeft dan ook zin in de eerste race van de nieuwe jaargang. "Ik kijk er enorm naar uit om weer te gaan racen. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met Mahindra Racing - we hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding en dit wordt de eerste keer dat we op de baan verschijnen om te strijden. Dat is waar het om draait", zegt De Vries in een vooruitblik op de eerste Formule E-race van het jaar. "Het is een spannend om eindelijk echt aan de reis te beginnen. Mexico is een vette race en de fans zijn er altijd heel gepassioneerd en uitgelaten. Ik heb er zin in om daar terug te keren."

In zijn vorige periode in de Formule E kwam De Vries nog uit voor Mercedes, dat inmiddels uit de klasse is gestapt. Het houdt in dat de Fries bij Mahindra moet wennen aan een nieuwe werkomgeving, maar tot dusver bevalt dat eigenlijk wel goed. "Het gaat geweldig. Ik heb behoorlijk wat tijd doorgebracht in de simulator in Groot-Brittannië, maar ook met iedereen in het team om relaties op te bouwen. Ik heb een heel warm welkom gekregen en ik ben blij in deze omgeving", legt hij uit. "Hoewel ik bekend met de Formule E is Mahindra Racing een nieuw team voor mij. Ik geniet er echter van en ik kijk ernaar uit om samen te gaan racen."

Ook staat De Vries voor de uitdaging om te wennen aan de Gen3-auto, die vorig seizoen werd geïntroduceerd en waar hij dus nog niet mee racete. "Ik heb enkele tests gedaan voordat ik de Formule E verliet, maar dat is al een tijdje geleden in wat de eerste dagen van de Gen3-auto waren. Sindsdien is er dus veel veranderd. Qua karakteristieken is het nu iets anders en er zijn veel nieuwe dingen waar ik aan moet wennen", erkent De Vries dan ook. Het zorgt er ook voor dat hij zelf nog geen torenhoge verwachtingen heeft. "Ik ben me nog steeds aan het aanpassen aan de Gen3-auto, maar ik krijg veel steun van het team en we zetten voortdurend stappen. Ik hoop dat ik snel aan alles gewend ben, maar het is nog altijd een leerproces. Dat geldt zeker voor als we gaan racen, want het is significant veranderd. Natuurlijk doen we ons huiswerk, maar ik moet het ook doorlopen om het te ervaren en ervan te leren."