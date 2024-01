Dreun voor Formule E-kalender: Streep door E-Prix Hyderabad

Vorige week sijpelden er al berichten door dat de Formule E wel eens niet in het weekend van 10 februari aan de start zou staan van de E-Prix van Hyderabad en vrijdagavond werd dat bevestigd. Volgens de organisatoren van de raceklasse was er geen andere keuze dan het evenement schrappen nadat zij in het begin van de week een brief ontvingen van de lokale autoriteiten in India. Volgens de organisatie "kan de gemeentelijke verkeersorganisatie, onder leiding van het parlement van Telangana niet voldoen aan de Host City Agreement." De FE-leiding benadrukt dat er geen andere keuze mogelijk was dan een streep door de race zetten, want volgens hen is er contractbreuk gepleegd. Vorig jaar werd er wel door de straten van de stad geracet, Motorsport.com heeft vernomen dat toen al tegenstand tegen de race in het parlement was.

Formule E-oprichter en hoofd van het kampioenschap Alberto Longo is erg teleurgesteld in het moeten schrappen van de race. "We zijn met name teleurgesteld voor de motorsportfans in India. We weten dat het organiseren van een Formule E-race een prestigieus iets is voor Hyderabad en de Indiase motorsport", verklaart een terneergeslagen Spanjaard. "De voorzitter van de Indiase motorsportbond, Akbar Ebrahim, en zijn team hebben hard gewerkt om de Formule E terug in Hyderabad te krijgen. Zij delen het gevoel van teleurstelling dat het parlement van Telangana een terugkeer niet mogelijk maakt."

Formule E-CEO Jeff Dodds is ook niet blij met de uitkomst van het overleg. "Het is enorm frustrerend dat we niet kunnen voortbouwen op het succes van vorig jaar, dat ook nog eens 81 miljoen dollar voor de lokale bevolking opleverde", noemt de topman. "Het racen in Hyderabad was ook belangrijk om aan de mensen te laten zien dat elektrisch rijden in een vervuilde omgeving van belang is, zeker gezien de impact die de vervuiling heeft op het milieu en de gezondheid."

Motorsport.com heeft vernomen dat het gat op de kalender niet ingevuld gaat worden. Het is de volgende soap in de zoektocht naar een gevulde Formule E-agenda, eerder zocht men lange tijd naar een geschikte vervanger van het circuit in Rome, dat door de bredere auto's niet meer gebruikt kan worden. Misano werd uiteindelijk bereid gevonden om in het gat te springen.