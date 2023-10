De collectieve Formule E-test in Valencia werd op dinsdag stilgelegd nadat brand was uitgebroken in een van de pitboxen. Alle aanwezige teamleden werden geëvacueerd, een persoon werd naar het ziekenhuis vervoerd. Uit onderzoek bleek dat een van de batterijen in de garage van leverancier WAE was ontploft. De meeste schade was aangericht in de betreffende pitbox, maar ook de naastgelegen garage van Mahindra werd getroffen door de vlammenzee. Het team bevestigt dat er schade is aangericht aan de IT-infrastructuur, engineering-stations en aan beide racewagens.

Daardoor kon Mahindra tijdens de middagsessie van vandaag slechts een auto inzetten. Die is voorbestemd aan Edoardo Mortara. Vanavond zal besloten worden wie er op vrijdag in actie kan komen. Ook dan heeft het getroffen team maar een wagen ter beschikking. Mahindra Racing CEO Frederic Bertrand: “Ten eerste wil ik mijn dank uitspreken aan het incidentenbestrijdingsteam van het circuit. Hoewel we aanzienlijke schade hebben opgelopen, is door hun snelle ingrijpen een veel ernstiger incident voorkomen. Ik wil tevens de FIA, Formule E en al onze tegenstanders bedanken. De steun voor Mahindra Racing in deze moeilijke periode is eensgezind en een dit laat zien dat wij binnen de paddock een grote familie zijn. Ik ben extreem trots op iedereen bij het Mahindra Racing-team. Het heeft veel tijd, energie en toewijding gekost om in een positie te komen dat we met één auto de test in Valencia kunnen vervolgen. Hoewel dit de nodige sportieve nadelen heeft, kijken we er allemaal naar uit om het programma te hervatten.”

Voormalig AlphaTauri F1-coureur De Vries keert dit jaar terug in de Formule E, nadat hij in het seizoen 2020-2021 namens Mercedes de wereldtitel veroverde. De collectieve testweek in Valencia werd door het incident stilgelegd. De sessies op dinsdagmiddag en woensdag zijn geschrapt. Op donderdag gaat de actie op het Circuit Ricardo Tormo verder.