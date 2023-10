Formule E-paddock geëvacueerd na brand tijdens test Valencia

De brand ontstond kort voor 13.00 uur lokale tijd na een vermoedelijke explosie in de pitbox van batterijleverancier WAE (voorheen bekend als Williams Advanced Engineering). Het gebied werd direct afgezet en al het teampersoneel werd geëvacueerd.

Na het incident, wat nog altijd gaande is, bracht de Formule E-organisatie een kort statement naar buiten: “In een pauze tussen twee trainingssessies werd een brand ontdekt in de pitstraat en de garages. Inmiddels is de brand onder controle. Het team op het circuit reageerde direct om de situatie onder controle te krijgen terwijl het hoofdpitgebouw en de pitboxen snel geevacueerd werden. Een persoon is door medici behandeld en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Formule E, de FIA en de lokale autoriteiten onderzoeken de oorzaak en komen op een later moment met een verdere toelichting."

De tweede sessie van de pre-season test in Valencia zou om 14.00 uur lokale tijd van start gaan. Dit is vooralsnog tot nader orde uitgesteld, het is niet bekend. In de ochtendsessie noteerde Mitch Evans namens Jaguar de snelste tijd, voor Antonio Felix da Costa voor Porsche.

Update 15.00u: De Formule E komt met het volgende statement: "Na het incident van eerder vandaag, heeft de FIA de Formule E en alle teams geadviseerd om alle activiteiten op de baan voor vandaag af te gelasten. Zo kan het circuit weer worden opgebouwd tot een veilige werkomgeving."