De eerste training voor de Grand Prix van Monaco stond niet alleen in het teken van de gebruikelijke afstellings- en bandenprogramma's, maar ook van een belangrijke vraag: hoe zou de nieuwe generatie F1-auto's zich gedragen op het smalle en bochtige stratencircuit van Monte Carlo? Na alle discussies over de 2026-reglementen was het afwachten hoe de lichtere en compactere auto's, met een grotere nadruk op energiemanagement, zich door de krappe straten van het prinsdom zouden laten manoeuvreren. De eerste antwoorden kwamen tijdens een drukke openingssessie.

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Bij de start van de training stond al een lange rij auto's te wachten om de baan op te gaan. Onder hen bevond zich ook thuisrijder Charles Leclerc, van wie afgelopen week bekend werd dat hij zijn contract met Ferrari heeft verlengd. Zijn vrijdag begon niet vlekkeloos: de Monegask schoot tijdens zijn outlap rechtdoor bij Mirabeau. Nadat hij een stukje achteruit was gerold, kon hij echter zonder problemen zijn weg vervolgen.

Vooraan wisselden Lewis Hamilton en Max Verstappen in de openingsfase geregeld de snelste tijd uit. Na tien minuten voerde Hamilton de tijdenlijst aan met een 1.15.617 op de harde band, gevolgd door Verstappen met een 1.15.910 op dezelfde compound. Niet veel later schoof Andrea Kimi Antonelli met een 1.15.764 tussen beiden, waarna Leclerc zich met een 1.15.060 naar de eerste plaats werkte. Daardoor zakte Verstappen terug naar de vierde positie. Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar stond op dat moment zevende en klaagde over de boordradio: "Man, heuvelop valt er niet mee te rijden. Het gestuiter is echt krankzinnig."

De sessie was twintig minuten onderweg toen Leclerc de lat opnieuw hoger legde met een 1.14.928. Hamilton klom naar de tweede plaats dankzij een verbetering naar 1.15.110, maar kende kort daarna een momentje toen hij bij het aanremmen van Sainte Devote een wiel blokkeerde en rechtdoor schoot. Verstappen klaagde in deze fase van de training over zijn banden. "Mijn banden zijn gewoon op. Ze zijn volledig op", liet hij over de boordradio weten. Een verbetering zat er dan ook niet in. Halverwege de sessie nam Antonelli de leiding over door op de medium band een 1.14.537 neer te zetten.

Na 24 minuten moest de rode vlag worden gezwaaid na een crash van Hadjar. De Red Bull-coureur verloor bij het uitkomen van het zwembadgedeelte de controle over zijn auto, maakte een slide en botste met de voorkant tegen de kunststof blokken. Na een draai klapte ook de linkerachterzijde nog tegen de baanafzetting. De Fransman kon ongedeerd uitstappen, maar zijn Red Bull liep aanzienlijke schade op.

Met nog zeventien minuten op de klok werd de actie hervat. Leclerc zette op de medium band een 1.14.749 neer, maar bleef daarmee tweede. Verstappen perste vervolgens een paarse laatste sector en een 1.14.938 uit zijn RB22, goed voor de derde plaats achter Antonelli en Leclerc. Het Ferrari-duo zette daarna een tandje bij. Hamilton nam met een 1.14.204 de leiding over, waarna Leclerc als eerste coureur onder de 1.14-grens dook met een 1.13.978.

Verstappen antwoordde met een 1.14.491, maar moest daarmee nog altijd zijn meerdere erkennen in de twee Ferrari-coureurs. Drie minuten voor het einde volgde een nieuwe rode vlag vanwege brokstukken op de baan bij de Nouvelle Chicane. Die waren afkomstig van Fernando Alonso, die kortstondig de controle over zijn auto verloor bij het aanremmen van de bochtencombinatie en de vangrail aan de rechterzijde van de baan raakte.

De baan werd in de slotminuut nog vrijgegeven, waarna de coureurs terugkeerden op het circuit voor een oefenstart. Aan de volgorde in de tijdenlijst veranderde dus niets meer. Leclerc sloot de sessie als snelste af, voor Hamilton en Verstappen. Antonelli en Russell completeerden de top-vijf, terwijl Norris de zesde tijd noteerde. Nico Hülkenberg bracht zijn Audi naar de zevende plaats. Piastri, Bortoleto en Gasly maakten de top-tien compleet.

De tweede training voor de Grand Prix van Monaco begint om 17.00 uur.