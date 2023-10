Bekijk hier waar de Formule E in 2024 gaat racen

Voor de Formule E-fans is het een week vol groot nieuws. Eerder werd bekendgemaakt welke coureurs volgend jaar op de grid verschijnen - met onder andere Nyck de Vries en Robin Frijns - nu is ook de volledige kalender onthuld. Daarin zijn een paar verschuivingen, verdwijnt een locatie en doet de klasse voor het eerst in vijf jaar China weer aan.

Die laatste twee veranderingen hebben met elkaar te maken. Allereerst verdwijnt de Indonesische E-Prix na twee jaar op de agenda te hebben gestaan. Dat heeft te maken met de verkiezingen in het Oost-Aziatische land, die rondom oorspronkelijke datum van de race gehouden worden. Samen met de Formule E-organisatie werd nog gezocht naar een andere plek op het schema, maar die werd niet gevonden. In plaats van die race gaat de elektrische klasse naar het Shanghai International Circuit, waar voor het eerst in vijf jaar weer een Chinese E-Prix afgewerkt wordt.

Ondanks dat de volledige kalender gepresenteerd is, staat er nog wel een groot vraagteken achter een race. De Italiaanse race werd namelijk de afgelopen jaren in Rome verreden, maar de Formule E vindt de baan niet meer bij de huidige generatie auto's passen. Het circuit is namelijk op de smalle straatjes van de Italiaanse hoofdstad gelegd en met de razendsnelle ontwikkeling is het niet meer houdbaar om de elektrische wagens over het asfalt te sturen. Dat bleek tijdens de recentste editie van de E-Prix van Rome, waarin Sam Bird in een snelle blinde bocht crashte en vervolgens door meerdere coureurs op volle snelheid werd geraakt.

Met de toevoeging van China aan de kalender wordt het een heel bijzonder seizoen. De drie landen met de meeste inwoners worden namelijk vertegenwoordigd, want naast Shanghai wordt er in Hyderabad (India) en Portland (Verenigde Staten) gereden.

Op 13 januari trapt het Formule E-veld het seizoen in Mexico af, om zeven maanden later in Londen het jaar af te sluiten.

Volledige kalender Formule E 2024

13 januari 2024 E-Prix van Mexico-Stad 26 januari 2024 E-Prix van Diriyah I 27 januari 2024 E-Prix van Diriyah II 10 februari 2024 E-Prix van Hyderabad 16 maart 2024 E-Prix van Sao Paulo 30 maart 2024 E-Prix van Tokio 13 april 2024 E-Prix van Italië I (circuit n.n.b.) 14 april 2024 E-Prix van Italië II (circuit n.n.b.) 27 april 2024 E-Prix van Monaco 11 mei 2024 E-Prix van Berlijn I 12 mei 2024 E-Prix van Berlijn II 25 mei 2024 E-Prix van Shanghai I 26 mei 2024 E-Prix van Shanghai II 28 juni 2024 E-Prix van Portland 20 juli 2024 E-Prix van Londen I 21 juli 2024 E-Prix van Londen II Datum Race