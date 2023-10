Dit is de volledige line-up voor het Formule E-seizoen 2024

Na zijn korte Formule 1-avontuur bij AlphaTauri keert Nyck de Vries volgend jaar terug in de vertrouwde Formule E-klasse. Aan die klasse bewaart hij goede herinneringen, want in het seizoen 2020-2021 behaalde de 28-jarige coureur de titel. De Nederlander komt komend jaar uit voor het team van Mahindra, dat het de afgelopen jaren erg lastig had. Een pittige uitdaging voor de Fries dus, hij gelooft wel dat het een succes kan worden.

Landgenoot Robin Frijns rijdt komend jaar voor weer Envision in de volledig elektrische raceklasse. Eerder reed de Limburger al vier jaar voor de renstal. De 32-jarige coureur is ondertussen een oudgediende in de elektrische raceklasse, want sinds de tweede editie in 2015-2016 rijdt hij al mee en won in die tijd twee keer een ePrix. Traditiegetrouw rijden er ook een handvol oud-F1-coureurs mee, zoals Jean-Eric Vergne en Stoffel Vandoorne. Regerend kampioen Jake Dennis blijft in de klasse actief en richt zich op het prolongeren van die titel. Mocht het hem lukken, dan is hij na Vergne de tweede coureur die daarin slaagt.

In de klasse maakt één coureur komend jaar zijn debuut. Jehan Daruvala vertrekt eind dit seizoen uit de Formule 2 om zich vanaf volgend jaar volledig te richtne op de Formule E. De enige coureur die we in vergelijking met vorig seizoen komend jaar niet meer gaan zien is de Duitser André Lotterer. Een grote verrassing is dat niet, want eigenlijk stond al op de planning dat hij vorig jaar al niet meer zou rijden. Een late oproep van Andretti zorgde ervoor dat er nog een jaartje aan vastgeplakt werd, maar dat werd met een achttiende plaats in de eindstand geen succes. Volgend jaar gaat hij zich volledig richten op het WEC-kampioenschap.

Het veld is definitief, maar de kalender is dat allerminst. In de laatste versie moeten er nog drie races toegevoegd worden. Wel weten we dat het seizoen op 13 januari afgetrapt wordt in Mexico op een aangepaste versie van het Formule 1-circuit in Mexico-Stad.

Overzicht: Welke coureurs rijden er in 2024 in de Formule E

Mahindra Mahindra Nyck de Vries Edoardo Mortara Envision Jaguar Robin Frijns Sebastien Buemi Jaguar Jaguar Mitch Evans Nick Cassidy Andretti Porsche Jake Dennis Norman Nato Porsche Porsche Pascal Wehrlein Antonio Felix da Costa DS Penske Stellantis Stoffel Vandoorne Jean-Eric Vergne Maserati Stellantis Maximillian Gunther Jehan Daruvala Nissan Nissan Sacha Fenestraz Oliver Rowland McLaren Nissan Jake Hughes Sam Bird NIO 33 NIO 33 Sergio Sette Camara Dan Ticktum Abt Mahindra Lucas di Grassi Nico Muller Team Aandrijving Coureurs