Na het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri bleef het lange tijd rond de autosportplannen van de Nederlander stil, maar op woensdag onthulde de Friese coureur dat hij zowel in het Formule E- als het WEC-kampioenschap gaat deelnemen. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt De Vries dat hij de moeilijkheden uit zijn Formule 1-avontuur niet wil vergeten, maar daar juist waardevolle lessen uit wil halen.

"Het is geen kwestie van vergeten. Ik denk dat ik het meer moet zien als een andere fase en hoofdstuk uit mijn leven", vertelt de coureur. "We beginnen nu aan een nieuw hoofdstuk met een heel leuk project in een bekende omgeving. Dat maakt me daar zeer enthousiast over." Met de bekende omgeving doelt de coureur op de Formule E, waar hij in 2020-2021 de titel wist te behalen en daarmee en passant de eerste Nederlandse wereldkampioen in een topklasse van de autosport werd.

"Hoe ik ernaar kijk is dat elk individu door verschillende fases in zijn of haar leven gaat en dat alles wat je meemaakt je helpt om jezelf te blijven", noemt De Vries. "Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je als mens jezelf tot het einde blijft ontwikkelen." De 28-jarige coureur ziet dat ook in zijn eigen leven gebeuren: "Ik geloof zeker dat wat ik de afgelopen jaren mee heb gemaakt - maar ook de rest van mijn leven - me gemaakt hebben tot wie ik vandaag de dag ben. Het is gewoon een nieuwe factor in mijn leven. We gaan verder op deze reis en ik ben heel erg enthousiast over het nieuwe hoofdstuk waar we aan gaan beginnen."

Enthousiaste geluiden vanuit Mahindra

In de Formule E gaat De Vries uitkomen voor het team van Mahindra. De Indiase renstal heeft het al jaren heel lastig, maar desondanks is de Nederlander optimistisch over de toekomst van het team. Ook Mahindra-topman Frederic Bertrand gelooft in een succesvolle samenwerking en ziet dat de rijderskwaliteiten van de Fries cruciaal kunnen zijn voor de toekomst van het team. "Hij heeft de ervaring om met een topteam te werken, namelijk met Mercedes", aldus de teambaas. "Voor mij is het ook heel belangrijk want wij willen ook beter begrijpen wat het betekent om een topteam te zijn."