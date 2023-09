Waarom Nyck de Vries voor terugkeer in Formule E voor worstelend Mahindra koos

Mahindra begon nog veelbelovend aan het Formule E-seizoen 2022/2023. Lucas di Grassi veroverde in Mexico de pole-position en kwam als derde over de streep om het Indiase team op het podium te vertegenwoordigen. Sinds het openingsweekend behaalde het team echter wisselvallige resultaten, met twee zesde plaatsen als beste eindscores in de vijftien races die volgden. Het leverde Mahindra uiteindelijk de tiende plaats op in het constructeurskampioenschap. Enkel ABT Cupra scoorde minder punten gedurende het seizoen.

Voor 2024 gooit Mahindra het over een andere boeg wat betreft de rijdersline-up. Het team neemt afscheid van Di Grassi en heeft Edoardo Mortara binnengehaald. Bovendien krijgt het team er in Nyck de Vries een zeer ervaren en succesvolle coureur bij. De Vries kroonde zich in het seizoen 2020/2021 namens Mercedes EQ tot de eerste - de FIA erkende het toen pas als wereldkampioenschap - wereldkampioen in de elektrische raceklasse. Na zijn korte avontuur in de Formule 1 - hij moest na tien races bij AlphaTauri zijn zitje afstaan aan Daniel Ricciardo - keert De Vries terug in de Formule E bij een team dat worstelt om consistent te presteren. De coureur uit Uitwelleringa, die in zijn 42 races in de Formule E tot 4 zeges, 8 podiums en 2 pole-positions kwam, kijkt ernaar uit om terug te keren.

"Het voelt in zekere zin als thuiskomen. De Formule E is een heel vertrouwde omgeving voor me, ik zie veel bekende gezichten uit het kampioenschap, alle teams, alle coureurs, dus het is leuk om terug te komen in een vertrouwde omgeving", vertelt De Vries in een exclusief interview met Motorsport.com. "Het is geen geheim dat Mahindra een moeilijke start had met de Gen3. Er was een goed teken van vooruitgang gedurende het afgelopen seizoen, hoewel vooruitgang niet altijd alleen in resultaten wordt gemeten."

De Vries legt uit dat hij met name geïnteresseerd was in de toekomstplannen van Mahindra en de veranderingen die te zijner tijd zullen worden doorgevoerd, maar ook over de aanwervingen die ze hebben gedaan. "Het plan is om hogerop te komen op de grid en de basis van het team is altijd erg sterk geweest. Ik heb persoonlijk veel vertrouwen en positieve aanmoediging door hoe de toekomst eruit ziet. Met het nieuwe plan en de veranderingen die worden doorgevoerd, geloof ik echt dat we een uniek project hebben", aldus de Nederlander.

Goede ingrediënten

De Vries benadrukt dat er 'collectief geloof' is in de visie van het team. "Ik denk dat het niet onderschat moet worden dat het team al over een geweldige basis beschikt, maar het gaat er gewoon om iedereen samen op het juiste pad te krijgen. En met wat veranderingen en extra aanwervingen denk ik dat we dat leren en ontwikkelen alleen maar kunnen versterken en versnellen. We geloven collectief in dit project."

Het feit dat De Vries en Mortara bij Mahindra hebben getekend, wetende dat het seizoen 2023/2024 waarschijnlijk opnieuw een uitdaging gaat worden voor de renstal, toont maar aan dat dit een toewijding voor de lange termijn is. De Vries ziet echter geen reden waarom Mahindra niet volgend seizoen al zichtbare vooruitgang kan boeken, voordat de Gen3.5 voor 2024/2025 een nog grotere uitdaging biedt. "De Formule E is een stock series, we hebben uiteindelijk dezelfde auto en dezelfde banden", zegt De Vries. "Uiteraard zijn de aandrijflijnen onafhankelijk van elke fabrikant, maar ik geloof dat met het soort lessen dat het team het afgelopen jaar heeft geleerd, we verder kunnen leren en verder kunnen gaan op de ingeslagen weg."

"Ik weet zeker dat we dit jaar goede stappen kunnen zetten en hopelijk kunnen wij daar in de loop van de tijd ons voordeel mee doen en dingen samenvoegen", voegt De Vries toe. "Het is niet zwart-wit, het is niet zo dat je er iets instopt en dat dat het resultaat is. We moeten zien hoe de synergie tussen ons allemaal zal groeien, maar ik weet zeker en twijfel er niet aan dat wij zeer goede ingrediënten hebben om in de nabije toekomst succesvol te worden."