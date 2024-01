Mexico City E-Prix: Frijns doet goede zaken in laatste training

Mitch Evans ging vrijwel de hele – 30 minuten durende – sessie aan de leiding en verbeterde zijn rondetijden geleidelijk aan naar een snelste tijd van 1.13.606 seconden. Daarmee was de Nieuw-Zeelander slechts 0.064 seconde sneller dan Maximilian Guenther. Robin Frijns, tot vlak voor het einde nog tweede, moest uiteindelijk 0.132 seconde toegeven.

Evans' teamgenoot Nick Cassidy eindigde als vierde, terwijl Stoffel Vandoorne in de DS Penske vijfde werd, gevolgd door Sebastien Buemi (Envision). Oliver Rowland (Nissan), Jean-Eric Vergne (DS Penske), Jake Dennis (Andretti) en Jake Hughes (McLaren) completeerden de top tien.

Nyck de Vries kon geen vuist maken voor zijn nieuwe werkgever Mahindra. De Nederlandse Formule E-kampioen van het seizoen 2020/2021, eindigde als 22ste en laatste, op 1.132 seconden van Evans.

Photo by: Andreas Beil Nyck de Vries, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Later vandaag volgt nog de kwalificatie voor de eerste E-Prix van dit seizoen, later op de avond gevolgd door de race zelf. De eerste straffen voor de race werden vrijdagavond al uitgedeeld. Jake Hughes klokte in de openingstraining de snelste tijd, maar crashte direct daarna. Het incident zorgde voor een tweede rode vlag en betekende ook het einde van de sessie. De op het circuit rijdende coureurs kwamen direct terug naar de pits, waarbij Evans, Cassidy en Vandoorne niet de juiste procedure volgden en meteen een gridstraf voor de E-Prix ontvingen.

Een ander probleem dat zich voordeed in de eerste vrije training had te maken met de snellaadtechnologie voor pitstops. Deze werd tijdens de sessie getest door de teams, maar door onvoorziene problemen werd het concept niet verder getest in Mexico City.