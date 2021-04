Di Grassi leidt na eerste vrije training Rome E-Prix

Audi-coureur Di Grassi gebruikte zijn aanvalsmodus om zijn snelste tijd van 1.38.785 neer te zetten. Daarmee bleef de Braziliaan nipt Mercedes-piloot Stoffel Vandoorne voor, terwijl ook Frijns niet ver af was: +0.246. De hele top tien eindigde overigens binnen een seconde. De Vries eindigde anoniem op de zestiende stek, met een achterstand van 1.3 seconde op Di Grassi.

De sessie werd direct na afloop ontsierd door een zware crash waarbij de auto's van Oliver Turvey, Jean-Eric Vergne en Jake Dennis betrokken waren. Vergne en Dennis stonden na het vallen van de zwart-wit geblokte vlag stil op het circuit om een proefstart te maken, toen ze hard van achteren werden aangereden door NIO-coureur Turvey.

De drie coureurs konden ietwat groggy hun wagens verlaten. Vergne leek last te hebben van zijn nek, maar inmiddels heeft hij via Twitter laten weten dat hij in orde is. De materiële schade was echter enorm en het is nog maar de vraag of de drie later vandaag aan de tweede vrije training, kwalificatie en race 1 kunnen meedoen.

Vanmiddag om even na vieren (16.04 uur) wordt de eerste Rome E-Prix van dit Formule E-seizoen verreden. Zondag om 13.04 uur staat de tweede race in de straten van de Italiaanse hoofdstad op het programma.

Volledige uitslag eerste vrije training Rome E-Prix I