Günther het snelste in gestaakte tweede vrije training E-Prix Rome

Lang duurde de tweede vrije training niet. Na tien minuten en met nog een kleine twintig minuten te gaan, zorgde een losgeslagen deel van een kerbstone in bocht 12 voor een rode vlag. De coureurs keerden terug naar hun garages, maar na veertig minuten kregen ze te horen dat ze niet meer in actie hoefden te komen, omdat de herstelwerkzaamheden (een te) lange tijd in beslag namen en om de teams voldoende tijd te bieden voor het heropladen van de batterijen aan boord van de auto's.

Al met al een weinig gelukkig begin van de E-Prix van Rome. Ook de eerste sessie werd al ontsierd door een groot incident nadat Oliver Turvey na het vallen van de zwart-wit geblokte vlag hard was ingereden op een groep stilstaande wagens. De auto's van Jean-Eric Vergne, Jake Dennis, Tom Blomqvist en Turvey zelf liepen daarbij zoveel schade op dat ze niet op tijd klaar waren voor de tweede sessie.

De kwalificatie staat gepland voor 12.00 uur. De E-Prix zelf – deel één van een tweeluik met ook morgen nog een race – zou om 16.04 uur van start moeten gaan.

Volledige uitslag tweede vrije training Rome E-Prix I