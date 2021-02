DS Techeetah ook na komend seizoen door in de Formule E

Het Franse DS is onderdeel van PSA Peugeot Citroën, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het nieuw opgerichte autoconglomeraat Stellantis (met FIAT Chrysler) en is sinds het seizoen 2015-2016 actief in de Formule E. Na eerst te hebben samengewerkt met Virgin Racing, heeft het sinds 2018-2019 de krachten gebundeld met het Chinese Techeetah. Het team won sindsdien met coureurs Jean-Eric Vergne en Antonio Felix da Costa de laatste drie rijderstitels en twee constructeurskampioenschappen.

CEO Jamie Reigle is blij dat het project doorgaat: “Ik ben zeer verheugd dat de enige tweevoudig Formule E-kampioen een plaats op de grid heeft bemachtigd voor seizoen negen. Dit bevestigt de positie van de Formule E als technologische proeftuin en marketingplatform voor 's werelds grootste autofabrikanten. We kijken ernaar uit om met DS Automobiles nieuwe wegen in te slaan tijdens de volgende fase van het FIA-wereldkampioenschap Formule E.”

Beatrice Foucher, de algemeen directeur van DS Automobiles, voegt hieraan toe: “Elektrificatie is de kern van de wereldwijde strategie van DS Automobiles. We hebben als eerste premium autofabrikant deelgenomen aan de Formule E en ons merk heeft aanzienlijk geprofiteerd van het werk en de successen van DS Performance, zowel op het gebied van ontwikkeling als merkbekendheid.”

De aankondiging is een opsteker voor de Formule E dat met het vertrek van Audi en BMW aan het einde van het komende seizoen (2020-2021) een flinke aderlating onderging. De plaatsen van de twee Duitse producenten zullen waarschijnlijk worden ingenomen door McLaren Racing en een combinatie van Alpine en Lotus.

Onder andere Nissan en Porsche zullen hoogstwaarschijnlijk ook al op korte termijn laten weten in het kampioenschap actief te blijven en verwacht wordt dat ook Mercedes en Jaguar dat zullen doen. Mercedes is van plan om zijn FE-team zo te herstructureren dat het voortaan vanuit de Formule 1-fabriek in Brackley gaat werken. Hoe de toekomst voor NIO333 en Dragon Penske Autosport er uitziet is nog niet bekend.