Vanwege het coronavirus heeft de Formule E al de nodige veranderingen door moeten voeren aan de kalender voor het seizoen 2020-2021. De jaargang had vorige maand al afgetrapt moeten worden in Chili, gevolgd door een race in Mexico op 13 februari, maar beide evenementen werden uitgesteld. Bovendien werd de gehele kalender teruggetrokken en besloot de organisatie van de elektrische raceklasse om de nieuwe data groepsgewijs bekend te maken. De laatste update van de kalender wordt laat in de lente verwacht.

Tot dusver staan er acht races op de kalender, waarbij Santiago op 5 en 6 juni de twee voorlopig laatste races van het seizoen organiseert. Chili staat echter op zogenaamde ‘rode lijst’ van de Britse overheid. Daardoor moeten teamleden, coureurs en medewerkers van het kampioenschap tien dagen in quarantaine in een door de overheid goedgekeurd hotel zodra zij binnen tien dagen na een bezoek aan Chili naar Groot-Brittannië reizen. Aangezien Mexico en de Verenigde Staten niet op die ‘rode lijst’ staan, zou het voor de Formule E geen gek idee zijn om na het bezoek aan Chili meteen door te reizen naar deze landen, voordat men terugvliegt naar Groot-Brittannië.

Formule E CEO Jamie Reigle geeft in gesprek met Motorsport.com toe dat een triple-header in Noord- en Zuid-Amerika inderdaad een optie is, zelfs als de Formule E een uitzonderingspositie weet te bemachtigen voor de verplichte quarantaine. “We hebben het deel van de kalender na Santiago nog niet aangekondigd, maar het plan is dat we daarna aan die kant van de wereld blijven. Als deze uitzonderingen niet mogelijk zijn, dan moeten we serieus in gesprek gaan. We verwachten echter dat we uitzonderingen zullen krijgen, dat de beperkingen versoepeld worden of dat we ergens heen gaan nadat de beperkingen zijn opgeheven, waardoor ze niet meer gelden. Logistiek gezien zou een Amerikaanse reeks races het meest efficiënt zijn.”

Zoektocht naar alternatieven

Maar ook het doorgaan van de races in Mexico-Stad, New York en Londen is nog onzeker. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez staat momenteel een tijdelijk ziekenhuis, terwijl op de racelocaties in New York en Londen momenteel vaccinatiecentra staan. De Formule E is dus ook hard op zoek naar alternatieve locaties, aldus Reigle. “De uitdaging die we hebben met zowel Mexico als New York is dat deze locaties momenteel gebruikt worden als vaccinatiecentra. Dat geldt ook voor ExCeL Centre in Londen. Het is heel lastig voor ons om vooruit te kijken richting deze data. Wat ik kan zeggen is dat we voor deze races kijken naar alternatieve circuits in dezelfde markt of een nabijgelegen markt.”