Dragon Penske nabij inschrijving voor Gen3-tijdperk in Formule E

Dragon Penske begint deze week in Saudi-Arabië met de aandrijflijn van vorig jaar, toen het team elfde werd in het kampioenschap, aan het nieuwe Formule E-seizoen. Pas tijdens de E-Prix van Rome op 10 april ligt de nieuwe hardware in de wagens van coureurs Nico Müller en Sergio Sette Camara en Bosch heeft voor die aandrijflijn een elektronisch ‘vehicle management system’ ontwikkeld, dat op maat gemaakt is voor zowel de hardware als software die Dragon Penske gebruikt. Bovendien bestuurt het systeem het display in de cockpit van de coureur en het herwinnen van energie onder het remmen. Ook krijgen de engineers door het systeem meer data beschikbaar tijdens de races.

Teambaas Jay Penske zei het volgende over de deal met Bosch: “Via ons gezamenlijke werk voorzien we Bosch van een platform om hun kwaliteiten te laten zien in de ontwikkeling van specifieke technologie voor de Formule E, terwijl we de kunde van het team in het vertellen van verhalen gebruiken om de rol van Bosch als leider in de elektrificatie van de mobiliteitsindustrie te illustreren. De technische samenwerking voor de lange termijn markeert een kantelpunt voor dit team. Ik kijk ernaar uit om dit seizoen op de baan de vruchten te plukken van deze alliantie, zodra we ons nieuwe Penske Autosport-pakket later dit jaar introduceren.”

Bosch wil aandrijflijn ontwikkelen voor Gen3-auto

Uit de aankondiging van de samenwerking werd ook duidelijk dat Bosch van plan is om een geheel nieuwe aandrijflijn te ontwikkelen voor de derde generatie Formule E-auto’s, die ongeveer 470 pk moet gaan produceren. Momenteel staat Dragon Penske nog als constructeur van de eigen aandrijflijn in de boeken, hoewel het daarvoor in het verleden heeft samengewerkt met Integral Powertrain. “De samenwerking met Dragon vergroot onze succesvolle betrokkenheid als sponsor van de Formule E”, zei directielid Markus Heyn van Bosch. “Met dit partnerschap onderstreept Bosch zijn claim als leidende leverancier van oplossingen voor het managen van de aandrijflijn.”

Aangezien Bosch en Dragon Penske een contract voor de lange termijn hebben getekend, ligt het voor de hand dat de renstal er klaar voor is om de derde fabrikant te worden die zich aan de Gen3-reglementen verbindt. Eerder bevestigden Mahindra en DS Automobiles al dat zij ook onder de nieuwe reglementen in de Formule E actief blijven. Het totaal aantal fabrikanten zou hiermee op acht kunnen komen te liggen. Naar verluidt is Nissan ook klaar om zich langer aan de klasse te verbinden, terwijl van Mercedes hetzelfde wordt verwacht. Motorsport.com heeft tevens vernomen dat Porsche en NIO 333 hun verblijf in de Formule E willen verlengen. Ook de kans dat Jaguar aanblijft is recent gegroeid, nadat de fabrikant heeft aangegeven dat het uiterlijk in 2025 van alle straatauto’s ook een elektrische variant wil aanbieden.