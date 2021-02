Preview Formule E 2020-2021: Wie houdt DS Techeetah van de titels?

Wat is er veranderd voor het zevende FE-seizoen?

Officieel gaat het zevende seizoen van de Formule E door het leven als seizoen 2020-2021, maar alle races worden in 2021 gehouden. Het belooft een bijzonder jaar te worden, waarin het elektrische kampioenschap voor het eerst de status van officieel wereldkampioenschap heeft. De winnende coureur aan het einde van de rit mag zich dus voor het eerst wereldkampioen noemen, hetzelfde geldt voor het team dat aan het eind van het seizoen bovenaan het klassement staat.

Wel merkt de Formule E ook in het nieuwe seizoen de gevolgen van het coronavirus. De klasse zou voor dit nieuwe seizoen een aangepaste bodykit voor de huidige bolides introduceren, de Gen2 EVO, maar dat is met een jaar uitgesteld om de kosten voor de deelnemende teams te drukken. Vanwege de verlengde homologatieperiode is ook bepaald dat de fabrikanten in de komende twee seizoenen slechts één keer een nieuwe aandrijflijn mogen introduceren. De teams hebben hiervoor twee opties: de nieuwe elektromotor voor de start van het seizoen 2020-2021 introduceren, of juist voorafgaand aan 2021-2022. In het eerste geval moeten de teams nog twee jaar met hun nieuwe aandrijflijn overbruggen, in het tweede scenario dus maar één seizoen.

Formule E-kalender beïnvloed door coronavirus

Ook op de kalender voor het aanstaande FE-seizoen is de invloed van COVID-19 zichtbaar. In 2020 presenteerde de klasse een volwaardige kalender voor komend seizoen, maar de gevolgen van het longvirus leidden ertoe dat die weer werd ingetrokken. Vervolgens bracht de Formule E een eerste batch met acht races naar buiten, waarbij het Saudische Diriyah wederom de eer krijgt om het seizoen te openen. Oorspronkelijk was die eer toebedeeld aan Santiago, maar op de nieuwe kalender organiseert de Chileense stad races zeven en acht van het seizoen. De E-Prix van Rome keert na een jaar afwezigheid terug op de kalender, terwijl Valencia voor het eerst een Formule E-race organiseert. Het Circuit Ricardo Tormo is bovendien de thuishaven van de eerste FE-race op een permanent circuit.

Ook Monaco keert terug op de FE-kalender en ditmaal wordt er voor het eerst geracet op het volledige Grand Prix-circuit, daarnaast is er ook weer een race toebedeeld aan Marrakesh in Marokko. Op de oorspronkelijke kalender was ook een plekje ingeruimd voor Berlijn, Londen, Sanya, nieuwkomer Seoul, Mexico-Stad en New York, maar deze races hebben op de nieuwe versie van het schema nog geen datum gekregen. Ook zou de Formule E weer een bezoek brengen aan Parijs, maar die race is vanwege het coronavirus helemaal van de baan. De klasse verwacht uiterlijk tegen het einde van de lente meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de vormgeving van de tweede seizoenshelft.

Voorlopige Formule E-kalender 2020-2021

26 februari 2021 Ad Diriyah 27 februari 2021 Ad Diriyah 10 april 2021 Rome 24 april 2021 Valencia 8 mei 2021 Monaco 22 mei 2021 Marrakesh 5 juni 2021 Santiago 6 juni 2021 Santiago Wederom twee Nederlanders actief in Formule E Vorig seizoen maakten twee fabrieksteams hun debuut in de Formule E: de Duitse giganten Mercedes en Porsche betraden de elektrische raceklasse. Voor het zevende seizoen van het kampioenschap zijn er op dat front geen veranderingen te melden, maar de meeste teams hebben wel het een en ander verschoven in hun line-up. Slechts drie teams houden vast aan de coureurs die afgelopen seizoen ook hun eer verdedigden, toevalligerwijs ook de drie beste teams in het vorige kampioenschap. Allereerst de kampioensformatie DS Techeetah, dat voor het tweede jaar op rij de titel bij de teams won. Regerend kampioen Antonio Felix da Costa blijft het team waarmee hij de titel behaalde trouw en datzelfde geldt voor Jean-Eric Vergne, die in de twee voorgaande seizoenen namens DS Techeetah beslag legde op het kampioenschap. Nummer twee Nissan e.dams houdt ook vast aan het duo van vorig seizoen. Sebastien Buemi begint zodoende aan zijn zevende seizoen in dienst van de renstal, die eerder met een aandrijflijn van Renault reed. Voor het derde opeenvolgende seizoen vindt hij Oliver Rowland aan zijn zijde. Ook Mercedes, de nummer drie van het afgelopen kampioenschap, zag geen reden om iets te wijzigen in zijn line-up voor 2021. Dat betekent dat de Belg Stoffel Vandoorne aan zijn derde seizoen in de Formule E gaat beginnen, terwijl zijn Nederlandse teamgenoot Nyck de Vries aan de vooravond van zijn tweede FE-jaar staat. De overige teams besloten om wel het een en ander te wijzigen aan hun respectievelijke rijdersduo’s, te beginnen bij Envision Virgin Racing. Dat team nam aan het eind van afgelopen seizoen afscheid van Sam Bird, die vanaf het eerste Formule E-seizoen voor de renstal uitkwam. De Brit wordt vervangen door debutant Nick Cassidy, die overkomt vanuit de Japanse Super GT en Super Formula. Het gezicht aan de andere kant van de garage is een vertrouwde, namelijk die van Robin Frijns. De Nederlander begint aan zijn derde seizoen in dienst van Envision Virgin. Ondanks zijn vertrek bij Envision Virgin blijft Bird wel actief in de Formule E. Hij maakt de overstap naar Jaguar, waar hij de nieuwe teamgenoot wordt van Mitch Evans. De komst van Bird gaat ten koste van James Calado, die komend seizoen geen plekje wist te vinden. De grootste verandering vindt echter plaats bij Mahindra dat dit seizoen in feite met een geheel nieuwe line-up aan de start verschijnt. Alex Lynn was in de tweede helft van het afgelopen seizoen de vervanger van de vertrokken Pascal Wehrlein en hij mag aanblijven bij de Indiase equipe. Zijn teamgenoot in de laatste zes races van vorig seizoen was Jerome d’Ambrosio, maar de Belg heeft zijn helm aan de wilgen gehangen en is nu teambaas van Venturi. Zijn plek wordt ingenomen door Alexander Sims, die de overstap maakt van BMW i Andretti. De Duits-Amerikaanse alliantie heeft Jake Dennis gehaald als vervanger van Sims, terwijl Maximilian Günther aan zijn tweede seizoen in dienst van het team begint. Porsche begint ook met een gewijzigde line-up aan het tweede seizoen van de fabrikant in de klasse. Neel Jani werd gewogen en te licht bevonden, en moet na één seizoen dus ruimte maken voor Wehrlein. Het Duitse merk begint daardoor met een volledig Duits rijdersduo aan het seizoen 2020-2021, want André Lotterer mag wel aanblijven. Venturi moest intussen noodgedwongen op zoek naar een nieuwe rijder, nadat Felipe Massa besloot om het team na twee seizoenen te verlaten. Zijn plaats bij het Monegaskische team wordt opgevuld door Norman Nato, die terugkeert in de Formule E. Zijn teamgenoot bij Venturi luistert naar de naam Edoardo Mortara. Halverwege het door COVID-19 onderbroken seizoen 2019-2020 werd Daniel Abt ontslagen door Audi Sport ABT vanwege het breed uitgemeten simrace-schandaal. René Rast viel de laatste zes races van het seizoen in en werd beloond met een fulltime zitje voor het nieuwe seizoen, naast teamgenoot Lucas di Grassi. Ook Dragon Penske riep vorig seizoen tijdens de zes races in Berlijn een vervanger op die in het nieuwe seizoen mag aanblijven. In dit geval gaat het om Sergio Sette Camara, die bij het Amerikaanse team wederom de teamgenoot is van Nico Müller. Ten slotte vertrok Ma Qinghua afgelopen jaar na vijf races bij NIO 333. Hij werd dat seizoen nog vervangen door Daniel Abt, maar in 2020-2021 is dat plekje gereserveerd voor Tom Blomqvist. Hij vormt samen met de aangebleven Oliver Turvey het volledig Britse duo van het Chinese team.

Teams en coureurs Formule E 2020-2021