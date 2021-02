Felix da Costa was motivatie even kwijt na winnen Formule E-titel

De DS Techeetah-coureur scoorde in het afgelopen seizoen drie overwinningen en pakte de titel met nog twee races te gaan. Voor het winnen van de Formule E-titel stond Felix da Costa maar liefst tien jaar droog. In 2009 won hij voor het laatst een wereldtitel in Formule Renault 2.0 NEC. Bij Red Bull kwam de Portugees nooit helemaal uit de verf en in de Formule E kwam hij eerst aan de bak bij het Andretti-team, een vaste klant in de achterhoede. Na zijn eerste succes in lange tijd moest Felix da Costa op de resetknop drukken omdat hij niet gemotiveerd was om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen.

Op een vraag van Motorsport.com of de coureur een dip had beleefd na het winnen van het kampioenschap, zei hij: “Dat is een interessante vraag want een week nadat ik thuiskwam voelde ik me echt belabberd. Ik had echt moeite om iets te doen en weer naar de sportschool te gaan. Ik had geen enkele motivatie, ik wilde het niet doen. Ik zei tegen mezelf: ‘Wat, nu heb je eenmaal gewonnen en dat is het dan?’ Ik voelde me de koning van de wereld en dacht dat ik niet meer hoefde te werken om goed te zijn.”

'Je plichten als sportman even vergeten'

Felix da Costa, die dit weekend in Saudi-Arabië aan het nieuwe seizoen begint, onthulde dat hij met een sportpsycholoog is gaan werken voor de start van het nieuwe seizoen. De Portugees kan na teamgenoot Jean-Eric Vergne de eerste worden die twee kampioenschappen achter elkaar wint. “Ik ben met een mentalcoach aan de slag gegaan, een sportpsycholoog en dat heeft me wel wat opgeleverd. Je vergeet je sport en je plichten als sportman even en geniet meer van het leven en de zaken die je hebt. Om eerlijk te zijn kwam de motivatie daarna vanzelf terug en ik ben weer terug waar ik gestopt ben.”

Hij is niet de enige die met motivatieproblemen kampte na het voorbije seizoen. In gesprek met Motorsport.com onthulde ook Jaguar-coureur Mitch Evans dat hij een tijdje in de put zat door een gemiste kans. De Brit ging na een dominant optreden in Mexico-Stad aan de leiding in het kampioenschap, maar wist bij de hervatting van het seizoen in Berlijn niet te overtuigen. “Dat heeft wel een paar weken zeer gedaan”, zei Evans. “Ik was er chagrijnig over omdat je tijdens je carrière een paar goede kansen krijgt, dus dit was voor mij een gemiste kans.”