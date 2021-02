Formule E deelt voortaan boetes uit aan vertrekkende fabrikanten

Het nieuwe reglement wordt in het seizoen 2022-2023 van kracht en duurt tot het eind van seizoen 2025-2026. De grootste verandering in die wagens is het vermogen dat opgeschroefd wordt naar 470 pk terwijl de wagens zo’n 120 kilogram lichter worden. De FIA heeft een tweede versie van de registratieprocedure voor autofabrikanten gepubliceerd. In dat document is een clausule opgenomen om fabrikanten te ontmoedigen om uit de sport te vertrekken.

Mocht een fabrikant uit het kampioenschap willen vertrekken gedurende de Gen3-periode, dan zal er een boete uitgeschreven worden. Deze bedraagt het registratiebedrag van 300.000 euro en de jaarlijkse bijdrage voor de homologatie tot het einde van de cyclus. Deze passage was niet opgenomen in de eerste versie van het reglement dat in december gepubliceerd werd. De FIA noemt het een ‘exclusieve middel’ om fabrikanten aan het elektrische kampioenschap te binden. De boete moet binnen 60 dagen na terugtrekking uit het kampioenschap voldaan zijn.

Daarnaast schrijft het reglement voor dat een fabrikant ‘volledige verantwoordelijkheid draagt’ voor de gevolgen die het vertrek heeft voor eventuele andere deelnemers. Een aantal Formule E-fabrikanten levert namelijk nog onderdelen aan andere teams, waardoor ook het voortbestaan van die formaties mogelijk in het geding komt.

Deze maatregel is door de FIA en Formule E ingevoerd nadat twee hoofdrolspelers in de Formule E twee dagen na elkaar bekendmaakten te vertrekken. Audi en BMW lieten tijdens de pre-season test in Valencia weten na afloop van het seizoen 2020-2021 uit de klasse te vertrekken. Audi blijft nog een seizoen langer actief als leverancier van de aandrijflijn bij Envision Virgin Racing, maar richt zich verder op het WEC en de Dakar Rally. Het vertrek van BMW heeft voor Andretti, verantwoordelijk voor het fabrieksteam, wel grote gevolgen. De Amerikaanse onderneming zit mogelijk na dit seizoen zonder leverancier van de aandrijflijn.