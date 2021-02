Formule E onthult nieuwe lay-out voor E-Prix van Rome

Het nieuwe circuit is 3,3 kilometer lang en heeft negentien bochten. In de geschiedenis van de Formule E was alleen het 3,4 kilometer lange circuit van Beijing langer. Het evenement vindt nog steeds plaats in het EUR-district en loopt nog steeds langs enkele belangrijke gebouwen in Rome zoals het Palazzo dei Congressi, het Pizzale Marconi en het Colosseo Quadrato. Het nieuwe ontwerp is tot stand gekomen na informeel overleg met Formule E-coureurs Lucas di Grassi, Oliver Rowland en kersvers Venturi-teambaas Jerome D’Ambrosio.

Rome E-Prix circuit layout Photo by: FIA Formula E

Renato Bisignani, algemeen manager van de Formule E in Italië, zei: “Met het verlengen van de samenwerking met Roma Capitale voor nog eens vijf jaar hebben we de kans aangegrepen om het evenement en het circuit aan te passen. We hebben geleerd van het verleden en bouwen aan een toekomst voor de Formule E in het EUR-district. Rome is voor coureurs een van de beste circuits en we hebben geprobeerd om hetzelfde karakter te behouden, maar het circuit nog spannender te maken dan de afgelopen jaren.”

De Formule E meldt dat de vorige E-Prix in Rome zo’n 60 miljoen euro opleverde voor de economie. Het kampioenschap heeft aangegeven dat het opdraait voor het asfalteren van het circuit en het renoveren van het wegdek. De elektrische klasse maakte recent een nieuwe kalender bekend met races in Saudi-Arabië, Valencia, Monaco, Marrakech en Santiaho. De race in Rome staat voor 10 april op de rol.