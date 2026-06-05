Alonso vreest crashes in Monaco door Aston Martins versnellingsbak

Fernando Alonso stelt dat een hardnekkig probleem met de versnellingsbak van Aston Martin grote gevolgen kan hebben in Monaco. Het probleem kwam tijdens de kwalificatie in Miami nadrukkelijk aan het licht. De tweevoudig wereldkampioen werd toen gehinderd door wat hij omschreef als 'willekeurige terugschakelmomenten' en strandde uiteindelijk op ruim een seconde van een plek in Q2.

De oorzaak ligt volgens Aston Martin in de versnellingsbak, al hangt het probleem samen met de bredere integratie van de nieuwe Honda-krachtbron. Dit seizoen stapte Aston Martin over van Mercedes-klantmotoren naar een fabrieksprogramma met Honda en ontwikkelt het team bovendien zijn eigen versnellingsbak.

Het versnellingsbakprobleem baart Alonso zorgen voor Monaco. Op een circuit waar de muren nooit ver weg zijn, kan een onverwachte reactie van de auto immers direct tot een crash leiden. "Er zijn een paar zaken aan de auto die verbeterd moeten worden en Monaco zal daarvoor een goede test zijn", zegt Alonso. "Een daarvan is zonder twijfel de versnellingsbak. Sinds Miami hebben we problemen met de versnellingsbak."

"En Monaco is niet de plek om een willekeurige terugschakeling te krijgen, met blokkerende achterwielen of een onverwachte duw van de auto. Dan eindig je in de muur en lijkt de coureur een idioot. Maar soms ben je als rijder slechts een passagier. Je schakelt terug en krijgt ineens een reactie alsof je vol gas geeft. In Canada hebben we een stap in de goede richting gezet, maar Monaco zal laten zien hoe groot die stap daadwerkelijk is."

Ook teamgenoot Lance Stroll erkent dat het probleem nog niet volledig is opgelost. Volgens de Canadees werd in Montreal wel vooruitgang geboekt, maar blijven er complicaties bestaan bij lage snelheden. "Het was in Canada iets beter", aldus Stroll. "Maar telkens wanneer we onder de 40 kilometer per uur komen, verliezen we de synchronisatie van een paar versnellingen. Dan moeten we die opnieuw synchroniseren. Hier in Monaco zal dat bijvoorbeeld elke ronde gebeuren in de hairpin bij Loews. Dat kost telkens veel rondetijd."

Hoewel Aston Martin in Canada enige vooruitgang liet zien, blijft de strijd om punten lastig. Alonso heeft dan ook weinig verwachtingen voor het weekend in Monaco. "Als je naar de eerste races kijkt, zou ik zeggen dat we geen kans hebben om punten te scoren", stelt Alonso. "De top-vijf teams en de tien auto's vooraan liggen behoorlijk ver voor op de rest."

Hij wijst erop dat er bovendien altijd wel een middenveldteam opstaat dat boven verwachting presteert. "Als Alpine eens een minder weekend heeft, dan is er altijd wel een ander team dat juist uitblinkt, zoals Haas in China. Racing Bulls is ook vrijwel altijd snel. Daardoor is een plaats in de top-tien ontzettend moeilijk." Toch wil Alonso zich nog niet volledig neerleggen bij een kansloos weekend. "Maar goed, het is Monaco. We gaan proberen er het best mogelijke weekend van te maken."