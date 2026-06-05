Andrea Kimi Antonelli heeft momenteel een voorsprong van 43 punten op nummer twee George Russell, die voorafgaand aan het seizoen als favoriet gold. De Italiaan won vier races op rij in de eerste vijf Grands Prix.

Dat volgt op een kostbare uitvalbeurt van Russell, die in Montreal aan de leiding reed toen hij door een probleem moest opgeven. Volgens de Brit betekent dat dat Antonelli nu de beste papieren heeft om Mercedes' eerste wereldtitel bij de coureurs sinds Lewis Hamilton in 2020 te veroveren.

"Op dit moment kan hij de titel alleen nog maar verliezen. Hij staat zo veel punten voor", zei Russell na het probleem met de krachtbron tijdens de vorige race. "Maar de druk is eraf. Ga naar buiten, geniet van iedere race en probeer iedere race te winnen. Ik heb niets te verliezen."

Of Russell bewust probeert de druk van de titelstrijd rechtstreeks op de schouders van de negentienjarige te leggen of niet, Antonelli wuift het idee dat hij de titel alleen nog maar kan verliezen van tafel.

"Nee, eerlijk gezegd hecht ik niet echt waarde aan die uitspraak, omdat het nog zo vroeg in het seizoen is", zei Antonelli in aanloop naar de Grand Prix van Monaco van dit weekend. "Er zijn nog zeventien races te gaan en het is nog veel te vroeg om aan het kampioenschap te denken of erover te praten."

"Ik probeer iedere keer dat ik in de auto stap mijn best te doen en het maximale resultaat te behalen. Daarna zien we wel waar we aan het einde van het seizoen eindigen. Maar ik denk ook dat het moeilijk is om te praten over het verliezen van iets wat je nog niet eens hebt. Ik heb het kampioenschap niet gewonnen. Hoe kan ik iets verliezen wat ik nog niet eens heb bereikt?"

Niet zo veel druk

Naast de technische uitdagingen van de Mercedes met grondeffect uit 2025 was de grootste les voor Antonelli in zijn debuutseizoen hoe hij moest omgaan met de druk en verwachtingen van buitenaf tijdens het dicht opeengepakte Europese deel van het seizoen.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Daarbij zaten ook twee uitputtende thuisweekenden in Imola en Monza, die tot de lastigste weekenden uit zijn nog prille carrière behoorden.

Antonelli ontving vorige week de Lorenzo Bandini Trofee tijdens een drukbezocht evenement in Brisighella, dicht bij zijn geboorteplaats Bologna. Hij benadrukt dat de intense aandacht van zijn Italiaanse fans hem dit keer niet uit balans zal brengen.

"Ik voel niet zo veel druk", hield hij vol. "Ik ben vrij ontspannen over de situatie, omdat het nog heel vroeg in het seizoen is. Ik wil gewoon blijven doen wat ik nu doe, proberen de lat hoger te leggen en zo veel mogelijk races te winnen."

"Natuurlijk weet ik dat de verwachtingen toenemen. En omdat ik zelf Italiaan ben, weet ik hoe emotioneel we zijn en hoe enthousiast we over dingen kunnen worden."

"Maar het was een geweldig evenement en het is ongelooflijk om zo veel steun te zien. Ik ga proberen me niet te laten meeslepen door die verwachtingen. Ik wil me gewoon blijven concentreren op wat ik in het proces moet doen en vervolgens het best mogelijke resultaat behalen."

"Natuurlijk is George een ontzettend sterke teamgenoot en hij zal het me heel moeilijk maken. Maar van mijn kant probeer ik in iedere situatie zo goed mogelijk met alles om te gaan."