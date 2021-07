Vesti verslaat Hauger voor zege in derde F3-race op Red Bull Ring

Zaterdag reden de Formule 3-coureurs hun eerste twee races in het voorprogramma van de Grand Prix van Oostenrijk. Die krachtmetingen werden gewonnen door Dennis Hauger en David Schumacher. Eerstgenoemde verzekerde zich op vrijdagmiddag ook al van de pole-position voor de derde en laatste race van het weekend in Spielberg en ging voor aanvang van de race al behoorlijk comfortabel aan de leiding van de titelstrijd.

Hauger kwam bij de start goed weg en behield de leiding, voor ART Grand Prix-rijders Vesti en Alexander Smolyar. Voor Caio Collet verliep de start echter dramatisch: hij kwam pas op gang toen het hele veld hem voorbij was gestormd, waardoor hij vanaf P30 aan een inhaalrace moest beginnen. Aan het front slaagde Hauger er niet in om zijn naaste achtervolgers buiten DRS-afstand te rijden. Dat moest de Noor van Prema in de vijfde ronde bekopen, want Vesti kon profiteren van de openklappende achtervleugel en passeerde hem voor de leiding.

De ART-coureurs leken in de eerste fase van de race iets sneller dan Hauger. Dat bleek in de zevende ronde, toen ook Smolyar zijn bolide voorbij die van de kampioenschapsleider zette. Hauger haakte zijn wagonnetje echter aan en bleef op het vinkentouw van de twee leiders zitten. Intussen waren de twee andere Prema-coureurs bezig aan een opmars. Dat bracht Olli Caldwell in de negende ronde voorbij Clement Novalak op de vierde plek, terwijl Arthur Leclerc zich in dezelfde ronde ook langs de Trident-coureur wilde worstelen. Dat lukte echter niet.

Incidentrijke tweede helft van de race

In de elfde ronde ontbrandde de strijd aan het front. Smolyar en Hauger zetten de aanval in op Vesti, die de leiding behield en de mannen achter hem van positie zag wisselen. Dat bleef zo tot de eerste safety car-fase van de race, die in de veertiende ronde begon. MP Motorsport-rijder Victor Martins kwam voorbij aan Leclerc, die in de aanloop naar bocht 4 wilde counteren. De Monegask werd richting het gras gedrukt door Martins, wiens achterband hij raakte. Leclerc gleed vervolgens door het gras, stak de baan over en raakte daarbij Novalak. Voor laatstgenoemden kwam de race in de grindbak ten einde, terwijl Martins met een lekke rechter achterband terugkeerde in de pits.

Pas in de achttiende ronde werd de race weer hervat met Vesti aan de leiding, voor Hauger, Smolyar, Caldwell en Crawford op de vijfde plek. De eerste twee liepen vervolgens samen weg bij Smolyar, die in ronde 21 een positie prijs moest geven aan Caldwell. Vrijwel gelijktijdig gingen Jack Doohan en Matteo Nannini voorbij aan Crawford. Een ronde later wist Nannini Doohan te passeren voor de vijfde plek, waarna de Australiër in bocht 3 in aanraking kwam met Crawford. De Hitech-coureur raakte daarbij zijn voorvleugel kwijt, terwijl Doohan ver terugviel met een lekke band.

De korte virtual safety car die daarop volgde leverde Vesti geen pijn op. De Mercedes-junior reed in de laatste ronde relatief eenvoudig naar zijn eerste zege van het seizoen. Hauger moest zich daarentegen verdedigen ten opzichte van teamgenoot Caldwell, maar behield desondanks de tweede plek. Achter nummer drie Caldwell werd Smolyar vierde, gevolgd door Nannini. Ayumu Iwasa profiteerde van de chaotische slotfase en werd zesde, terwijl MP Motorsport-coureur Collet zijn inhaalrace bekroonde met een knappe zevende plek. Sargeant werd achtste, terwijl Calan Williams en Jonny Edgar de top-tien completeerden. Tijmen van der Helm, de enige Nederlandse F3-deelnemer, werd na een botsing met Rafael Villagomez zeventiende op de Red Bull Ring.

De Formule 3 komt voor de F1-zomerstop nog één keer in actie. Dat is tussen 30 juli en 1 augustus op de Hungaroring.

Uitslag Formule 3 Spielberg - Race 3: