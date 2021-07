David Schumacher pakt eerste F3-zege in race twee op Red Bull Ring

Na afloop van de eerste race op de Red Bull Ring kregen maar liefst elf coureurs een tijdstraf. De uitslag ging daardoor volledig op de schop, wat David Schumacher uiteindelijk de pole-position opleverde voor de tweede wedstrijd op de Oostenrijkse omloop, voor Roman Stanek en Juan Manuel Correa. Dat trio behield bij de start de eerste drie posities, terwijl Jak Crawford naar de vierde plek wist te klimmen. Hij ging voorbij aan Kaylen Frederick, om later in de eerste ronde ook Correa opzij te zetten.

Een ronde later werd de race al geneutraliseerd. Logan Sargeant en Tijmen van der Helm kwamen op weg naar de tweede bocht met elkaar in aanraking en schoten rechtsaf tegen de vangrails. De safety car moest er aan te pas komen om de gestrande bolides te kunnen bergen. In ronde vijf werd het veld weer op gang getrokken. Schumacher behield relatief eenvoudig de leiding en kon zelfs een gaatje opbouwen richting Stanek. De Hitech-coureur kwam onder druk te staan van teamgenoot Crawford, die in de negende ronde een succesvolle aanval deed op P2. Een ronde later kon hij die plek alweer inleveren, want technische problemen lieten de Amerikaan uitvallen. Een ronde later tikte Frederick Correa in de rondte in de strijd om de derde plek, waarna de virtual safety car de race neutraliseerde.

Schumacher profiteert van duels achter hem

Halverwege de race reed Schumacher aan de leiding, voor Stanek, Victor Martins, Jonny Edgar en Frederik Vesti. Dat gezelschap ging vervolgens de strijd met elkaar aan in de strijd om de laatste podiumplaatsen. Het duurde tot de vijftiende ronde voordat Martins erin slaagde om Stanek te passeren. Dat deed hij door het gras in de aanloop naar bocht 4. Drie ronden later ging ook Vesti aan hem voorbij. Vanuit de tweede helft van de top-tien wisten ook Doohan en Hauger zich te melden in de strijd met Stanek. Hauger kroonde zich daarbij tot de grote winnaar: de winnaar van vanochtend schoof op naar P4.

Hauger zou uiteindelijk zelfs derde worden, want Martins viel twee ronden voor de finish uit met technische problemen. Dat leverde een korte VSC op, waarna Schumacher onbedreigd naar zijn eerste F3-overwinning reed. Twee seconden later kwam Vesti als nummer twee over de finish, op de voet gevolgd door Hauger. Stanek werd keurig vierde, gevolgd door Edgar en Arthur Leclerc. De Monegask van Prema startte als 27ste, maar bekroonde zijn inhaalrace dus met de zesde plek. Doohan en Enzo Fittipaldi kwamen als nummers zeven en acht over de finish, terwijl Olli Caldwell en Johnathan Hoggard de top-tien completeerden.

Zondag staat de derde en laatste race van het F3-weekend in Spielberg op het programma. De start staat gepland voor 11.05 uur.

Uitslag Formule 3 Spielberg - Race 2: