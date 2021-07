F2 en F3 evalueren weekendformat en kalenderopzet voor 2022

Sinds dit jaar rijden de Formule 2 en Formule 3 gescheiden van elkaar in het voorprogramma van de Formule 1. Zodoende reizen beiden klassen minder vaak af naar de Grands Prix, waarmee de kosten voor de teams omlaag zijn gegaan. Om het aantal races toch op peil te houden, is het weekendformat voor 2022 aangepast. Zowel de Formule 2 als de Formule 3 werkt nu drie wedstrijden per weekend af: twee sprintraces op zaterdag en een hoofdrace op zondag. De kwalificatie op vrijdag bepaalt de grid voor de hoofdrace en de eerste sprintrace - voor die laatste wordt de top-tien uit de kwalificatie omgedraaid. De uitslag van de eerste sprintrace dient als startopstelling voor de tweede sprintrace, waarbij de top-tien opnieuw wordt omgedraaid.

Het nieuwe format heeft al de nodige spannende races opgeleverd. Een keerzijde is echter dat de coureurs uit Formule 2 en Formule 3 soms maanden moeten wachten op hun volgende race. Bruno Michel, de CEO van de beide kampioenschappen, zegt met de FIA en de Formule 1 in gesprek te zijn over de plannen voor volgend jaar en dat er binnenkort knopen worden doorgehakt. “We gaan naar alle voor- en nadelen kijken, maar het wordt geen eenvoudige beslissing”, zegt Michel. “Ik vind dat het nieuwe format alles bij elkaar erg goed werkt. Ik ben er vrij tevreden over. De vraag is alleen of het logisch is om de kalender op deze manier te hebben.” Tussen de eerste F2-ronde in Bahrein en de tweede ronde in Monaco zat maar liefst acht weken. De langste pauze tussen twee racemeetings moet echter nog komen: na Sochi duurt het tien (!) weken voordat het Formule 2-seizoen verder gaat in Saudi-Arabië. Het maakt het nagenoeg onmogelijk voor de coureurs om in een ritme te komen.

“Als we objectief naar de situatie kijken, dan zit er te veel tijd tussen de evenementen”, erkent Michel. “Dat is iets wat we wel inzien. En de feedback die we daarover van de fans krijgen is ook vrij duidelijk. Het is lastiger om een kampioenschap te volgen als er een of zelfs twee maanden tussen de races zitten. Tegen de tijd dat we op Silverstone aankwamen, was iedereen alweer vergeten wat er in Baku was gebeurd. Dat is een probleem. Dat is iets waar we echt goed naar moeten kijken, want we willen daardoor geen fans kwijtraken.”

Een ander kritiekpunt is dat het huidige weekendformat te ingewikkeld is voor de fans, met twee keer een reversed grid. “Het is iets te gecompliceerd", ziet ook Michel. "We moeten steeds opnieuw uitleggen hoe alles werkt. En doordat je maar eens in de maand of anderhalve maand een race hebt, raak je er ook maar moeilijk aan gewend. Iets anders wat mensen zeggen is dat ze graag de Formule 3 en de Formule 2 in hetzelfde weekend zien rijden. Maar dan kunnen we de Formule 1 niet zo goed ondersteunen als we graag zouden willen. We zouden [met beide raceklassen tegelijk] namelijk niet bij al te veel races aanwezig kunnen zijn.”

Michel waarschuwt dat de voordelen van de nieuwe opzet niet uit het oog moeten worden verloren. “We hebben de logistieke kosten voor de teams omlaag gebracht door het aantal evenementen terug te brengen. Verder is de exposure van de Formule 3 enorm vergroot, doordat zij bij sommige Formule 1-evenementen nu de enige supportklasse zijn. Dat maakt een gigantisch verschil", weet Michel. "De aandacht voor de Formule 2 op tv en sociale media is echter ook toegenomen. Want we hebben op de eerste plaats ons sportieve doel gehaald door spannendere races te hebben. En we hebben tegenwoordig een hoofdrace op zondag, wat al heel lang een wens van me was. We staan nu veel sterker gepositioneerd.”