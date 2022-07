Mercedes-talent Vesti pakt eerste F2-pole, Verschoor achtste

Vesti had zijn snelste tijd al vroeg in de sessie gereden en kon daarna plaatsnemen in de wachtkamer. Verschillende coureurs deden nog een poging, maar meerdere rijders verloren een tijd omdat ze de track limits overschreven hadden. De 1.14.123 van ART-rijder Vesti bleef daardoor staan. Voormalig Red Bull F1-testcoureur Juri Vips eindigde op slechts 35 duizendsten, met Logan Sargeant op de derde plek. Ayumu Iwasa was de laatste die in de slotminuten een goede tijd wist te rijden, de Japanner van DAMS stoomde daardoor op naar de vierde plek.

Klassementsleider Felipe Drugovich kwam met de MP Motorsport-wagen tot de vijfde plek voor Jack Doohan, vorige week op Silverstone nog racewinnaar. Amaury Cordeel keerde met de zevende plek terug van zijn schorsing. Richard Verschoor kende een hele aardige kwalificatie, hij kwam op de achtste plek terecht en start zaterdag in de sprintrace dus op de derde plek. Theo Pourchaire werd negende terwijl Marcus Armstrong de top-tien compleet maakte. De Nieuw-Zeelander start zaterdag derhalve op pole in de kortere race.

De sprintrace begint zaterdag om 17.55 uur, zondag staat de hoofdrace om 10.05 uur op het programma.

Uitslag: Kwalificatie Formule 2 Red Bull Ring