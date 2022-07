Sargeant klopt Pourchaire en boekt eerste overwinning in F2

Logan Sargeant startte vanaf pole-position en kwam bij het doven van de rode lichten uitstekend van zijn plek. Dat gold niet voor Frederik Vesti: de Deen had vanaf P2 een slechte start en viel terug naar de zesde plaats. Ook klassementsleider Felipe Drugovich kende een mindere start en zakte van P3 naar P5. Nummer twee in de tussenstand Theo Pourchaire profiteerde van het matige begin van Vesti en Drugovich: hij schoof van P4 op naar P2, achter Sargeant. Liam Lawson en Ayumu Iwasa lagen na de start respectievelijk derde en vierde, voor Drugovich en Vesti.

Al na de openingsronde van de 29 ronden tellende race op het droge Silverstone moest de safety car in actie komen, na een zware crash tussen Dennis Hauger en Roy Nissany. Hauger werd op het gras gedrukt door Nissany en kon zijn Prema daardoor niet voldoende afremmen. De Noor werd vervolgens gelanceerd over de kerbstones en knalde in de chicane vol bovenop bij Nissany. Beide coureurs konden zonder ogenschijnlijke blessures uitstappen, waarvoor met name Nissany dankbaar mag zijn. Zonder de halo had het namelijk veel slechter voor hem kunnen aflopen.

In de zesde ronde volgde de herstart, waarbij de volgorde in de top-zes onveranderd bleef: Sargeant, Pourchaire, Lawson, Iwasa, Drugovich en Vesti. Deze zes coureurs waren allemaal gestart op de zachte band en opteerden dus voor een kortere eerste stint. Vesti was in de negende ronde de eerste van de toppers die nieuwe banden kwam halen, gevolgd door Lawson en Iwasa in de tiende ronde. Laatstgenoemde verloor daarbij veel tijd, omdat de wissel linksachter niet goed verliep.

Sargeant en Pourchaire maakten in de elfde ronde hun pitstop, Drugovich was in de twaalfde ronde de laatste van de toppers die dit deed. Jüri Vips, eerder deze week ontslagen als Red Bull-junior wegens gebruik van het n-woord, ging door de pitstops voor zich aan de leiding. De Est reed een langere eerste stint omdat hij op de harde band was gestart. Dat gold ook voor Jehan Daruvala, Jack Doohan, Jake Hughes, Marino Sato en Calan Williams, die de posities achter Vips bezetten.

Sargeant had op P7 de virtuele leiding in handen, voor Pourchaire, Lawson, Vesti en Drugovich. Vanaf de 22ste ronde kwamen Vips, Daruvala, Doohan, Hughes, Sato en Williams binnen, waarmee de daadwerkelijke leiding ook weer bij Sargeant terechtkwam. De Amerikaan zag Pourchaire in de slotfase tot binnen een seconde naderen, maar trok de winst over de streep. Achter Sargeant en Pourchaire eindigde Lawson als derde.

Drugovich finishte als vierde, nadat hij Vesti in de laatste ronde nog te pakken had genomen. Vips reed op zijn nieuwe softs in de slotronden naar de zesde plek, gevolgd door Daruvala, Marcus Armstrong, Doohan en Hughes. Richard Verschoor startte als vijftiende en finishte de wedstrijd uiteindelijk als veertiende.

In het klassement gaat Drugovich nog steeds aan de leiding. De Braziliaanse coureur van MP Motorsport heeft 148 punten, 42 stuks meer dan nummer twee Pourchaire. Sargeant staat na zijn zege derde met 88 punten. Wel gaan de stewards de pitstops van Pourchaire en Vesti na de race nog onderzoeken vanwege een mogelijke overtreding.

