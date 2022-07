Doohan pakt eerste Formule 2-zege in sprintrace op Silverstone

De wedstrijdleiding besloot de F2-coureurs vanwege de natte omstandigheden middels een rollende start te laten beginnen aan de sprintrace. Polesitter Jehan Daruvala hield Enzo Fittipaldi de eerste zes rondjes achter zich, maar zag de Braziliaan uiteindelijk met succes een aanval plaatsen en de leiding overnemen. De Indiase coureur viel nog twee plekjes terug. Terwijl Jack Doohan een rondje later de leiding van Fittipaldi overnam en meteen 1,3 seconde voorsprong nam.

Het was voor de mannen met name zaak om de regenbanden zo lang mogelijk in leven te houden. Regenen deed het namelijk niet meer, maar er werd veel gekoeld buiten de lijn. Richard Verschoor klom in de beginfase van de race van de vijftiende naar de twaalfde positie. Precies op de helft van de race lag Doohan nog steeds aan de leiding, gevolgd door Ayumu Iwasa en Fittipaldi. Laatstgenoemde kwam wel steeds meer onder druk te liggen van Theo Pourchaire om het laatste podiumplekje.

Vooraan was het Doohan die zijn voorsprong vergrootte naar 3,3 seconden en rustig de snelste rondetijd noteerde. De Australiër leek comfortabel op weg naar zijn eerste zege in de Formule 2. Verschoor zat achter Marcus Armstrong, maar wist geen moment het gat echt te dichten. Sterker nog, de man uit Nieuw-Zeeland verschalkte Dennis Hauger en ging daarmee de top-tien in. Verschoor schoof ook voorbij aan Hauger en belandde daarmee op de elfde stek.

Doohan behield de leiding en heeft daarmee zijn eerste Formule 2-zege binnen. Iwasa kwam in de slotfase nog dicht bij, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Virtuosi-coureur. De Japanner finishte als tweede, voor Fittipaldi. Verschoor schoof nog op naar P10 en haalde daarmee een punt. WK-leider Felipe Drugovich knokte zich van P8 naar P5, terwijl Verschoor als elfde over de meet kwam.

De F2-hoofdrace start zondagochtend 11.05 uur Nederlandse tijd.

Uitslag van de Formule 2-sprintrace op Silverstone