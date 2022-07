Armstrong wint F2-sprintrace, Verschoor houdt stand op P6

Viscaal kon F2-rentree maken in Silverstone, maar geeft voorkeur aan ELMS

Bent Viscaal had aankomend weekend zijn Formule 2-rentree kunnen maken op het circuit van Silverstone. De Nederlander heeft 'verschillende aanbiedingen' ontvangen voor een terugkeer in de hoogste opstapklasse, maar kiest voor zijn ELMS-werkzaamheden in Monza. "Het zou zonde zijn om die kans te verspelen door halverwege het seizoen in te stappen in een andere klasse."