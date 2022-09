Drugovich: F2-kampioen moet kunnen terugkeren als er geen F1-plek is

Afgelopen weekend zette Felipe Drugovich de kroon op zijn ijzersterke seizoen door in Monza de Formule 2-titel in de wacht te slepen. Hoewel hij de titel drie races voor het einde al had veiliggesteld, zit promotie naar de Formule 1 er niet in. Eerder deze week verbond de Braziliaan zich aan Aston Martin, waar hij reservecoureur wordt en het eerste lid wordt van het opleidingsprogramma van de renstal. Drugovich is de tweede opeenvolgende F2-kampioen die niet direct een F1-zitje weet te vinden, nadat Oscar Piastri dit jaar langs de zijlijn moest toekijken. Een langer verblijf in Formule 2 zit er echter ook niet in, omdat de titelhouder niet terug mag keren in de klasse.

F2 CEO Bruno Michel staat nog altijd vierkant achter die keuze, maar Drugovich vindt de tijd rijp voor verandering. De coureur van MP Motorsport vindt dat de klasse een voorbeeld moet nemen aan de Moto2 en Moto3 en de kampioen gewoon moet laten terugkeren als een plekje in F1 buiten bereik blijft. "Als kampioen moet je óf niet meer mogen blijven en promotie krijgen naar F1, óf de mogelijkheid krijgen om te blijven", zegt Drugovich. "Zo werkt het ongeveer in Moto2 en Moto3. Ten eerste moet veranderen dat degene die kampioen wordt ook echt de kans moet krijgen in F1. We hebben wat contacten in IndyCar gehad, maar dat is momenteel niet het hoofddoel. We proberen F1 te bereiken. Maar als ik volgend jaar ergens anders moet racen dan in F1, dan is dat zeker een klasse om te overwegen."

Daar is Michel het dus niet mee eens. De topman van zowel de Formule 2 als de Formule 3 wil voorkomen dat coureurs te lang en met een groot voordeel in hun klasse blijven hangen. "Het is een piramide en je moet een systeem hebben waarbij het op een gegeven moment 'promotie of eruit' is. Ik wil niet dat F2 en F3 professionele kampioenschappen worden. Als dat gebeurt, krijg je mensen met een groot voordeel die lang blijven hangen in het kampioenschap, omdat ze zoveel meer ervaring hebben dan de jonge coureurs die binnenkomen", luidt het antwoord van Michel. "Het zou niet alleen niet goed voor hun carrière zijn, maar ook voor de jonge coureurs. Zij kunnen dan niet schitteren, omdat ze strijden tegen mensen die niet per se beter zijn, maar wel veel meer ervaring hebben, de auto's, circuits en de teams kennen. Sinds het begin van GP2 en GP3 strijden we hier al voor, dus de winnaar kan niet blijven en ik vind het belangrijk om dat zo te houden."