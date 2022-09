Williams-kandidaat Sargeant jaagt nog op superlicentie

Nyck de Vries imponeerde afgelopen weekend op Monza, door als invaller voor Alexander Albon negende te worden bij zijn Formule 1-debuut. Na afloop kreeg de 27-jarige Fries bijna een open uitnodiging van Williams-teambaas Jost Capito om in 2023 fulltime voor de equipe te komen racen. De Vries heeft zich met zijn sterke optreden in Italië echter ook in de kijker gereden bij AlphaTauri, terwijl hij sinds juli ook in gesprek is met Alpine. Dat vertelde hij zaterdag bij RTL4.

Sargeant heeft nog geen superlicentie

Logan Sargeant lijkt de belangrijkste concurrent van De Vries voor het tweede stoeltje bij Williams. Deze wordt nu nog bezet door Nicholas Latifi, maar zijn dagen in de Formule 1 lijken geteld. Helemaal omdat hij op Monza in zowel de kwalificatie als race werd verslagen door De Vries. Wat de kansen van Sargeant geen goed doet, is dat het nog onduidelijk is of hij in 2023 de beschikking heeft over een superlicentie.

Sargeant is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 en maakt daarbij een prima indruk. Mede door twee overwinningen staat de 21-jarige Amerikaan derde in het klassement. Hij moet in de top-vijf eindigen om een superlicentie te bemachtigen. Daar is hij, met alleen de seizoensfinale in Abu Dhabi nog te gaan, nog lang niet zeker van. Sargeant heeft 135 punten, negen stuks meer dan Jack Doohan, Jehan Daruvala en Enzo Fittipaldi. Liam Lawson (117 punten), Frederik Vesti (114) en Jüri Vips (110) vormen ook nog een bedreiging voor Sargeant.

Mocht Sargeant, die volgende maand voor eigen publiek in Austin al een vrije training mag rijden voor Williams, er niet in slagen een superlicentie te halen en De Vries bij Alpine of AlphaTauri tekenen, dan moet Williams op zoek naar een alternatief. Daarvoor worden in het silly season onder meer Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher en Jack Aitken genoemd. Een andere optie is dat Williams Jack Doohan leent van Alpine, een constructie die beide teams aanvankelijk voor ogen hadden voor Oscar Piastri. Van laatstgenoemde is inmiddels duidelijk dat hij, na een lange soap, in 2023 bij McLaren in de F1 debuteert.

“Sargeant is er klaar voor”

Los van of hij wel of geen superlicentie krijgt, heeft Capito in elk geval alle vertrouwen in Sargeant. “Ik denk dat hij er klaar voor is”, zegt de Williams-teambaas tegen Motorsport.com. “Ja, hij heeft nog wat punten nodig. Als hij die punten niet krijgt, dan helpt dat uiteraard niet. Maar ik heb er vertrouwen in dat hij er klaar voor is, of hij de punten nou wel of niet haalt.”

Als Sargeant buiten de top-vijf in de Formule 2 eindigt, dan lijkt hij in elk geval niet op een uitzondering van de FIA te hoeven rekenen. De internationale autosportfederatie maakt die althans ook niet voor Colton Herta, die bij AlphaTauri in beeld was om Pierre Gasly op te volgen bij een eventueel vertrek van hem naar Alpine. Een Amerikaan in de F1 zou goed zijn voor de commerciële waarde van Williams, maar dat speelt volgens Capito geen rol. “We kiezen hem niet op basis daarvan”, vertelt hij. “Het gaat erom of hij er al dan niet klaar en goed genoeg voor is.”

Video: Jost Capito looft Nyck de Vries na sterk debuut op Monza