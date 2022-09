Nyck de Vries voert gesprek met Helmut Marko in Graz

Bronnen melden aan Motorsport-Total.com, de zusterpublicatie van Motorsport.com, dat Nyck de Vries vrijdagmiddag een bezoek heeft gebracht aan het kantoor van de Red Bull-topman in Graz. Over de inhoud van het gesprek is geen informatie, maar duidelijk is dat De Vries zichzelf in de spotlights heeft gezet met zijn sterke Formule 1-debuut in Monza.

De coureur uit Sneek moest afgelopen weekend in de Grand Prix van Italië onverhoopt invallen voor Alexander Albon, die geveld was door een blindedarmontsteking. De Vries mocht in de top-tien starten en wist zich vrijwel de hele race ook te handhaven op die plek. Uiteindelijk sleepte hij de negende plek uit het vuur, waarmee hij in één deelname verantwoordelijk is voor een derde van de WK-punten die Williams dit seizoen gehaald heeft.

Red Bull voerde een wekenlange lobby om een superlicentie voor Colton Herta te regelen. Vrijdag bevestigde Marko in gesprek met deze website dat Red Bull die strijd opgegeven heeft. De komst van Herta hing samen met het eventuele vertrek van Pierre Gasly, die de opvolger van Fernando Alonso moet worden bij Alpine. Red Bull erkende in Zandvoort dat nog niet voldaan was aan de wensen om Gasly daadwerkelijk te laten gaan, maar de formatie lijkt nu toch bereid om de Fransman te laten gaan als er een waardige vervanger gevonden wordt.

Ook Williams en Alpine tonen interesse

De komst van De Vries zou een overwinning zijn voor Marko. De Vries was jarenlang een Mercedes-junior, maar heeft nu het Formule E-seizoen afgelopen is geen contractuele verplichtingen meer richting het merk. De 27-jarige Fries staat ook in de belangstelling bij Alpine, mocht Pierre Gasly de overstap niet kunnen maken. Hij gaat deze maand nog een test afwerken in de 2021-wagen van het Franse merk. Herta zou tijdens diezelfde test in de Alpine rijden, maar dat is inmiddels afgeblazen.

Ook Williams heeft interesse in De Vries als vervanger van de matig presterende Nicholas Latifi, maar teambaas Jost Capito zei na het optreden in Monza dat de coureur daar “zelf een beslissing over moet nemen”.

