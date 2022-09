Marko bevestigt: Herta wordt geen AlphaTauri-coureur in 2023

Alexander Rossi was in 2015 de laatste Formule 1-coureur uit de Verenigde Staten. Hij mocht in de slotfase van het seizoen enkele races afwerken voor Manor Marussia, om in 2016 naar IndyCar te verkassen met Andretti Autosport. Als het aan Red Bull Racing had gelegen, zou Rossi in 2023 opgevolgd worden door zijn huidige Andretti-teamgenoot Colton Herta. De pas 22-jarige coureur was nadrukkelijk in beeld als opvolger van Pierre Gasly, die op zijn beurt in verband werd gebracht met een overstap naar Alpine. Die deal was echter nog niet in kannen en kruiken, omdat Herta onvoldoende punten heeft verzameld om in aanmerking te komen voor een superlicentie.

Red Bull heeft zich de afgelopen weken hard gemaakt dat Herta vanwege verzachtende omstandigheden voorzien zou moeten worden van een superlicentie. Dat stuitte op tegenstand van diverse concurrenten en F1-topman Stefano Domenicali. De FIA gaf weliswaar aan dat er goed naar de zaak rond Herta gekeken zou gaan worden, maar een besluit liet tot op heden op zich wachten. Dat heeft echter te lang geduurd voor Red Bull. Geruchten dat het plan met Herta van de baan is werden door adviseur Helmut Marko bevestigd aan onze zusterpublicatie Motorsport-Total.com. "Het is jammer dat mensen zich niet realiseren wat voor waarde een Amerikaanse coureur zou hebben voor de groei in de Verenigde Staten, waar volgend jaar drie F1-races worden gehouden. Dat geldt in het bijzonder voor iemand als Colton Herta." Ook vindt Marko het "onbegrijpelijk" dat een zevenvoudig racewinnaar in IndyCar via een bureaucratisch puntensysteem moet bewijzen dat hij F1-waardig is.

Aanvankelijk zou de FIA tijdens het F1-weekend in Monza uitspraak doen over het geven van een superlicentie aan Herta, maar vervolgens werd dat uitgesteld tot na de test die de Amerikaan namens Alpine zou afwerken. Vanuit Andretti Autosport werd de druk intussen opgevoerd om snel een besluit te nemen, omdat het team ook een vervanger zou moeten aantrekken als de deal door zou gaan. Ook in het belang van Herta was een snel besluit van belang, omdat hij niet het risico wilde lopen zijn plek bij Andretti kwijt te raken en ook buiten de boot te vallen bij AlphaTauri. Red Bull heeft de stekker nu echter uit het plan getrokken, wat eveneens betekent dat de F1-test van Herta bij Alpine van de baan is.