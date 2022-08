Williams bevestigt Sargeant voor VT1 GP van Verenigde Staten

Logan Sargeant rijdt momenteel voor het team van Carlin in de Formule 2 en bezet met 119 punten de derde plaats in het kampioenschap. De Amerikaanse coureur werd vorig F1-seizoen tijdens de GP in Austin gepresenteerd als nieuw lid van het opleidingsprogramma van Williams. Kort daarna mocht hij in Abu Dhabi zijn F1-kunsten vertonen tijdens de post-season test. Sargeant heeft al wel enige ervaring opgedaan in een Formule 1-auto, maar zijn officiële debuut tijdens een Grand Prix-weekend vindt in oktober plaats. Tijdens de eerste vrije training neemt hij voor eigen publiek de auto over van Nicholas Latifi. Hiermee heeft Williams ook meteen aan de reglementen voldaan die voorschrijven dat elk Formule 1-team minimaal twee rookies moet laten rijden tijdens een training. Nyck de Vries nam in Spanje plaats achter het stuur van de FW44 van Alexander Albon.

Sargeant wordt de eerste Amerikaans sinds Alexander Rossi in 2015 die deelneemt aan een officiële Formule 1-sessie. "Ik wil Williams ontzettend bedanken voor hun vertrouwen en geloof in mij", trapt de enthousiaste jongeling af. "Mijn doel is om zoveel mogelijk te leren over deze nieuwe generatie auto's. Ik kijk ernaar uit om alles uit de ervaring te halen en probeer er daarnaast ook van te genieten."

Sportief directeur Sven Smeets vindt dat de Williams-protegé deze kans verdient. "Logan heeft al een geweldig niveau van volwassen- en bekwaamheid laten zien, zowel op als naast de baan. Hij won al in de Formule 2 en werkte tegelijkertijd ook ontzettend hard in de simulator", aldus Smeets. "Het voelt logisch om hem op basis van zijn prestaties te belonen met deze kans en dus een vrije training in Austin. We kijken ernaar uit om hem achter het stuur van de FW44 te zien en te kijken hoe zijn performance en feedback het team gaat helpen in de voorbereidingen op de race in Austin."

Onlangs werd bevestigd dat Formule 2-coureur Liam Lawson zijn trainingsdebuut maakt tijdens het Belgische Grand Prix-weekend voor AlphaTauri. De door Red Bull Racing inmiddels ontslagen Juri Vips nam voor de Oostenrijkers de eerste oefensessie in Barcelona voor zijn rekening. Alfa Romeo zoekt momenteel nog naar een mogelijkheid voor Theo Pourchaire, dit omdat teambaas Fred Vasseur niet diens F2-verplichtingen wil laten clashen met de Formule 1. De Vries stapte dit seizoen ook al in bij Mercedes tijdens het Franse Grand Prix-weekend.