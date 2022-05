Williams looft De Vries na geslaagd debuut: "Hij heeft alles voor F1"

Na enig post-season testwerk voor Mercedes mocht Nyck de Vries in Barcelona zijn officiële F1-debuut maken. De Nederlander stapte voor de eerste training in de auto van Alexander Albon en deed dat naar behoren. De coureur uit Sneek wist het Circuit de Barcelona-Catalunya 28 keer te ronden, uit de problemen te blijven en zelfs voor reguliere coureur Nicholas Latifi te eindigen. Doordat zijn voorbereiding beperkt bleef tot tweeënhalf uur in de simulator is dat knap te noemen.

De Vries liet vrijdag weten dat er voor zijn gevoel nog meer in het vat zat, maar vanuit Williams klinkt er niets dan lof over de Nederlander. "Alles wat hij gisteren heeft gedaan, was erg goed. Hij heeft geen stap verkeerd gezet", laat Dave Robson op een vraag van Motorsport.com weten in Barcelona. "Hij heeft het programma volledig afgewerkt en dat was voor ons het belangrijkste."

Dat an sich noemt de 'head of vehicle performance' al een prestatie gezien de gebrekkige voorbereiding. "Hij had niet alleen weinig tijd in de simulator, maar we hebben hem ook op de harde band naar buiten gestuurd voor de eerste run. We wisten dat het moeilijk zou zijn, maar daarmee kreeg hij wel de kans om veel ronden te rijden. Om vanaf die compound ineens naar de zachte band te gaan, is voor iedere coureur lastig, maar Nyck heeft het, zoals aan de rondetijden te zien was, goed gedaan."

Het totaalplaatje laat vanuit Williams-perspectief dan ook weinig te wensen over. "Zijn snelheid was aanwezig, zijn kennis van de banden was indrukwekkend en zijn feedback na afloop van de sessie was extreem goed. Hij had enkele bruikbare opmerkingen over de balans in onze auto, die ook in lijn waren met de feedback van de andere coureurs. Als je dat in een uur allemaal al kunt, dan heb je het heel goed gedaan", vervolgt Robson zijn lofzang. "Hij heeft absoluut alles wat een topcoureur nodig heeft. In dat opzicht verdient hij zeker een plekje op de Formule 1-grid, maar ja, zo zijn er meer. Hij heeft deze kans in ieder geval met beide handen aangegrepen en moet trots op zichzelf zijn."

Bij Williams lijkt er overigens niet direct een tweede trainingskans te komen. Het team uit Grove moet dit jaar nog een sessie aan een jong talent schenken, maar volgens Robson zijn er niet meteen plannen om die mogelijkheid ook aan De Vries te geven. Dat betekent overigens niet dat De Vries zijn laatste Formule 1-sessie van dit seizoen al heeft afgewerkt. Zo is de Formule E-kampioen in essentie reservecoureur van Mercedes en kan hij dus ook prima bij dat team aan de bak. Daar komt bij dat Aston Martin en McLaren eveneens een beroep kunnen doen op de Mercedes-reserves, waardoor De Vries meerdere kansen heeft om nogmaals op te draven in een vrije training.

