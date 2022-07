Hamilton looft De Vries: “Hij heeft het fantastisch gedaan”

Nadat Nyck de Vries eerder dit jaar een vrije training voor Williams mocht rijden, kon hij op Paul Ricard zijn tanden zetten in de Mercedes. De reserverijder van de Duitse formatie nam plaats in de W13 van Lewis Hamilton en legde er 23 ronden mee af, waarbij hij de negende tijd liet noteren. De coureur uit Stevenage toonde zich nadien content over hetgeen De Vries heeft gedaan.

“Nyck heeft geweldig werk verricht tijdens de eerste training”, laat Hamilton aan het einde van de eerste dag van de Franse Grand Prix weten. “Hij heeft de auto heel gehouden en deed het fantastisch op de baan. Ik ben hem erg dankbaar voor het werk dat hij heeft verzet, al was het wel een beetje vreemd om voor de tweede training geen meter te hebben gereden.”

De Vries zegt dat de training bij Mercedes op een andere manier bijzonder aanvoelde dan de oefensessie die hij eerder bij Williams deed. “Williams was natuurlijk de eerste keer, maar dit was wel Mercedes én met de auto van Lewis. Dat brengt natuurlijk een ander gewicht met zich mee”, geeft hij te kennen. “Beide keren waren heel speciaal en bijzonder, maar als je uiteindelijk zo’n kans krijgt, dan ben je ook heel gefocust op het moment en op dat je het goed doet. Want dat is ook wat er uiteindelijk van je verwacht wordt. Dat is waarom ze je deze kans hebben gegeven en dat is waarom je in eerste instantie in die positie bent gekomen.”

Gedurende de training was er ook radiocontact tussen De Vries en Hamilton. Over wat de twee met elkaar bespraken, zegt De Vries: “Je hebt natuurlijk een hele hoop tools in de auto, op je stuurtje. Rembalans, rembalans gedurende de remzone, diff… Allerlei soorten tools waarmee je de balans gedurende de ronde kunt aanpassen. Daar hebben we het over gehad en daar heeft hij me over geadviseerd tijdens de training. Hij keek nauw mee. Zijn support was zeker te voelen en waardeerde ik erg.”

Volgens De Vries kreeg hij na afloop veel positieve reacties vanuit het team. “Iedereen was eigenlijk zeer lovend en blij met wat ik had gedaan. Ik ben daar natuurlijk dankbaar voor, maar ik ben zelf erg competitief. Ik heb zelf iets laten liggen tijdens mijn tweede ronde op de zachte band, waarna George nog een ronde deed en ik meerdere push laps achter elkaar moest rijden, waardoor het verschil aan het einde iets groter was. Doordat ik competitief ben ingesteld, is dat hetgeen wat bij mij blijft hangen. Maar uiteindelijk denk ik dat ik tevreden mag zijn met hoe de sessie is verlopen en hoe dicht ik er continu bij zat. Iedereen in het team was zeer positief.”

George Russell moet dit jaar ook nog een training afstaan aan een rookie. De Vries kon niet bevestigen of die ook voor hem zal zijn. “Ik weet niet wat ik daarover kan zeggen, maar de tijd zal het leren”, reageert hij desgevraagd. “Ik ben in elk geval reserverijder, dus jullie zullen me vast nog wel bij een aantal races zien.”

Video: Nyck de Vries in actie met de auto van Lewis Hamilton