Nyck de Vries: “Heb niet de luxe dat ik een F1-zitje kan kiezen”

Vrijdag kon onze zusterpublicatie Motorsport-Total.com melden dat Nyck de Vries in Graz een ontmoeting gehad heeft met Red Bull-topman Helmut Marko. Het zou dan gaan om de plek van Pierre Gasly bij AlphaTauri, een overstap naar Alpine lonkt voor de Fransman als Marko een waardige vervanger kan vinden. Daarnaast staat de Formule E-kampioen uit Sneek ook in de belangstelling bij Alpine en Williams, het team waar hij afgelopen weekend mee debuteerde in de Formule 1. Ondanks de belangstelling rekent De Vries zich niet rijk, zegt hij zaterdagavond via een videoverbinding in de talkshow Humberto op Zaterdag.

“Ik weet niet helemaal of ik in zo’n luxe situatie zit dat ik kan kiezen", zegt De Vries. "Grotendeels ligt dat buiten mijn macht. Ik ben al langere tijd met Williams in gesprek en daar heb ik vorig weekend ook mijn debuut kunnen maken. Dat zou een logische stap zijn. Alpine heb ik sinds juli contact mee en daar ga ik aankomende week voor testen in Budapest. Daar vlieg ik maandag naartoe. En zoals de media gisteren al was opgevallen ben ik in Oostenrijk geweest om Helmut Marko te ontmoeten. Dat zijn de feiten.”

Een voorkeur heeft De Vries in dit stadium niet, erkent hij: "Waar ik ook een permanent zitje kan krijgen, daar zou ik zeer content mee zijn. We moeten zien hoe het zich in de aankomende dagen en weken gaat ontwikkelen. Het ligt zoals ik al zei niet helemaal in mijn macht." Er bestaat zelfs nog een kans dat De Vries helemaal geen plek op de grid heeft in 2023, denkt hij: "In deze wereld draait niet alles om prestaties, maar er is nu momentum. Dat scheelt, maar het geeft geen garantie op een stoeltje. Zover zijn we nog niet.”

De Vries eindigde als vervanger van Alexander Albon in Monza op de negende plek. Hij was daarmee in een klap verantwoordelijk voor een derde van de WK-punten die Williams dit seizoen bij elkaar gesprokkeld heeft. "Het weekend zelf was fantastisch en ging in een flits voorbij", gaat De Vries verder. "Het was een droom die uitkwam en die hebben we ook nog succesvol afgesloten. Wat er daarna gebeurd is, kon ik me eigenlijk niet voorstellen. Maandagmiddag was ik zelf redelijk snel terug in de realiteit, ik ben nu bezig met de toekomst. Maar alle berichten en felicitaties die ik ontvangen heb, waren heel bijzonder. Het is mooi om de steun van iedereen te ontvangen.”