Lyrische Capito over toekomst De Vries: “Het is aan hem”

Nyck de Vries kreeg pas zaterdagochtend te horen dat hij dit weekend op Monza bij Williams mocht instappen als vervanger van de afwezige Alexander Albon. Ondanks dat het allemaal op het laatste moment werd geregeld, reed De Vries een foutloze race. Daarmee maakte hij veel indruk. Ook op teambaas Jost Capito. “Felicitaties aan Nyck voor dit fantastische weekend. Deze oproep kwam voor hem uit het niets, maar hij is er zo professioneel en fantastisch mee omgegaan. Dat is niet van deze wereld”, zei Capito na afloop bij Viaplay over De Vries. De coureur uit Sneek ging als achtste van start en leek als tiende te gaan finishen, maar schoof in de slotfase nog een plek op door het uitvallen van Daniel Ricciardo en eindigde dus als negende.

“Hij heeft geen zenuwen getoond. Die waren er van binnen wel, maar als team hebben we ook geprobeerd om die weg te nemen en hem geen druk op te leggen. Vooraf zei ik tegen hem: ‘have fun. Het maakt mij niet uit of je wel of niet door de eerste bocht komt, ga gewoon plezier maken’. Dan weten we dat hij kan leveren”, vervolgde Capito. De Vries is één van de kandidaten bij Williams voor een vast zitje in 2023. Capito deed na de race op Monza bijna een uitnodiging aan de wereldkampioen Formule E van 2021 om voor zijn team te komen racen. “Ik ken Nyck al een tijdje en we zijn vrienden. Hij staat altijd op de lijst, maar hij heeft ook andere verplichtingen, dus het is aan hem. Hij heeft laten zien wat hij kan in de Formule 1. Mij heeft hij niet verrast. Ik had heel hoge verwachtingen en die heeft hij zelfs overtroffen. Hij moet zien wat zijn toekomst inhoudt en van daaruit gaan we verder.”

De Vries is in elk geval populair binnen het team van Williams, waarvoor hij eerder dit jaar in Spanje al een vrije training reed. “Het team vindt hem heel leuk en wilde dat hij een goede race zou rijden. Niet alleen voor het team, maar ook voor hem. Hij heeft een goede relatie met het team. Hij is in de fabriek geweest en heeft ook een vrije training voor ons gedaan. Zijn karakter is geweldig en hij kan een team om zich heen bouwen. Dat helpt hem enorm in de auto”, ging Capito verder met zijn lofzang over De Vries.

Capito vindt de prestatie van De Vries vooral zo knap omdat de terugtrekking van Albon dus pas zaterdagochtend bekend werd. “Als het op vrijdag was geweest, dan was het iets makkelijker voor hem geweest. Maar als je het zaterdag om 11.00 uur te horen krijgt, dan is het ontzettend moeilijk. Hij begon deze week met de gedachte dat hij niet in de auto zou zitten. Ja, hij reed vrijdag natuurlijk met de Aston Martin. Maar hij had niet gedacht dat hij zou gaan racen. Dan is het heel lastig om die knop om te zetten”, legde Capito uit. “Hij had nog nooit een kwalificatie en race in de Formule 1 afgewerkt. Iemand die geen deel uitmaakt van het team heeft geen idee van hoe moeilijk en ingewikkeld het is om met deze auto’s op de limiet te rijden. Nyck heeft zich echt fantastisch aangepast, hij was zo professioneel en rustig. Uitmuntend.”

