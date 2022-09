Daruvala wint chaotische F2-race op Monza, Verschoor tiende

Jack Doohan was vrijdag de snelste in de kwalificatie en verzekerde zich daarmee van de pole-position voor de hoofdrace op Monza. Het werd echter een teleurstellende ochtend voor de Australiër. Doohan kwam voor de formatieronde al moeizaam van zijn plek, maar was nog wel op tijd weg om alsnog de voorste positie in te mogen nemen voor de daadwerkelijke start.

Na het doven van de rode lichten kwam Doohan opnieuw moeilijk weg en verloor hij veel posities. Een paar bochten later ging het van kwaad tot erger voor de Virtuosi-rijder: bij het aanremmen voor de tweede chicane werd hij verrast door een stuurbeweging van Jehan Daruvala naar rechts. Daardoor belandde Doohan naast de baan en nam hij Logan Sargeant mee. Voor beide coureurs leidde dat tot een uitvalbeurt, terwijl Daruvala zijn weg kon vervolgen.

Doohan en Sargeant waren zeker niet de enige slachtoffers bij de start. Verder naar achteren miste Ralph Boschung de eerste chicane en bij het terugsturen op de baan raakte hij Theo Pourchaire. Laatstgenoemde spinde daardoor, wat leidde tot een kettingreactie, met ook Luca Ghiotto en Olli Caldwell als slachtoffers. Voor de vier genoemde rijders zat de wedstrijd er door het incident op.

De crashes in de openingsronde leidden tot een safety car-situatie. De herstart volgde in de zesde ronde, maar een ronde later was er alweer een neutralisatie nodig. Ditmaal na een aanvaring tussen David Beckmann en Calan Williams in de Variante Ascari. Waar Beckmann verder kon, was het voor Williams afgelopen. Omdat ook de baanafzetting hersteld moest worden, besloot de wedstrijdleiding uiteindelijk om de rode vlag uit te hangen.

Veel coureurs waren tijdens de tweede safety car-fase al naar de pitstraat geweest voor hun verplichte pitstop. Dit gold echter niet voor Richard Verschoor en Marino Sato. Zij hadden tijdens de code rood dus weliswaar een ‘gratis’ bandenwissel, maar waren wel nog steeds verplicht een pitstop te maken na de hervatting. Verschoor en Sato voerden het veld dus aan bij de herstart in de elfde ronde, maar slaagden er niet in voldoende weg te lopen bij de concurrentie om in de slotfase een ‘veilige’ pitstop te kunnen maken.

Verschoor kwam in de 27ste van in totaal 30 ronden binnen om nieuwe banden te halen. De Nederlander voegde zich als nummer tien weer op de baan en zou daar, ondanks zijn verse banden voor de laatste ronden, ook finishen. Verschoor scoorde nog wel een bonuspunt voor het rijden van de snelste raceronde. Sato, die een paar ronden voor Verschoor al de pits had bezocht, eindigde als twaalfde.

Door de late pitstops van Verschoor en Sato belandde de koppositie bij Daruvala en hij stelde de winst veilig. De Indiër won met 1,9 seconde voorsprong op nummer twee Frederik Vesti. Ayumu Iwasa completeerde op 5,7 seconde van Daruvala het podium. Enzo Fittipaldi werd vierde, voor Dennis Hauger en Beckmann. Felipe Drugovich, die zaterdag de titel veroverde, kwam als zevende over de streep. De laatste punten gingen naar Amaury Cordeel, Clement Novalak en Verschoor.

Liam Lawson en Marcus Armstrong waren achter Doohan als respectievelijk tweede en derde gestart, maar eindigden ook buiten de punten. Lawson werd dertiende, Armstrong finishte als veertiende en laatste. Lawson ging na de slechte start van Doohan aan kop, maar werd kansloos voor een goed resultaat doordat Jüri Vips hem vlak na de tweede herstart in de rondte tikte. Armstrong kreeg een tweetal tijdstraffen, omdat hij bij de tweede safety car-fase over de witte lijn de pitstraat inreed en daar vervolgens ook nog te hard doorheen ging. Vips werd ook bestraft voor zijn aanvaring met Lawson en werd uiteindelijk elfde.

Formule 2: De uitslag van de hoofdrace op Monza