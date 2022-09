Brown: Succes F1 in Amerika niet afhankelijk van team of coureur uit VS

De Formule 1 is de afgelopen jaren fors populairder geworden in de Verenigde Staten, mede door de komst van de Netflix-serie Drive to Survive. Het heeft ertoe geleid dat de koningsklasse in 2023 drie Amerikaanse races op de kalender heeft staan met GP's in Miami, Austin en Las Vegas. Voor de laatste Amerikaanse F1-coureur moeten we echter al terug naar 2015, toen Alexander Rossi enkele races reed voor Manor Marussia. De laatste fulltimer uit de VS was Scott Speed in 2006 en 2007, hoewel hij in dat laatste seizoen na tien races werd ontslagen. Even was er een kans dat Amerika in 2023 weer op de grid vertegenwoordigd zou zijn, maar AlphaTauri heeft pogingen om Colton Herta aan te trekken gestaakt doordat de IndyCar-coureur niet aan een superlicentie kan komen.

Met het Haas F1 Team is er wél een Amerikaanse renstal, maar de uitvalbasis van het team bevindt zich in Europa en zo blijft F1 voorlopig zonder een in de VS gevestigd team en een Amerikaanse coureur. McLaren CEO Zak Brown zou het toejuichen als daar op termijn verandering in komt, maar de huidige populariteit van de sport in Noord-Amerika laat zien dat dit geen noodzaak is. "Het zou geweldig zijn als het allebei gebeurt, dat zou de Formule 1 hier verder versterken. Maar momenteel hebben we geen van beide, en kijk eens hoe populair F1 nu is in Amerika", vertelde Brown eerder deze maand tijdens de IndyCar-afsluiting op Laguna Seca. "Ik zou dus graag zien dat het gebeurt, maar ik denk niet dat het per se nodig is omdat de Formule 1 ook zonder uitstekend gaat."

De afgelopen maanden heeft Andretti Autosport duidelijk gemaakt dat het graag wil toetreden tot F1 als elfde team. Over het algemeen zijn de reacties van diverse teams en ook F1 CEO Stefano Domenicali betrekkelijk koeltjes geweest. Brown geeft aan dat hij en McLaren er wel voor open staan om de renstal van Michael Andretti te verwelkomen en noemt enkele concurrenten kortzichtig door alleen naar hun eigen situatie in de nabije toekomst te kijken. "Wij denken er iets anders over. Ik denk dat iemand als Andretti kan helpen om de sport te laten groeien", aldus Brown. "Wat we op korte termijn mogelijk verliezen door het delen van prijzengeld, krijgen we vanzelf terug met hogere kijkcijfers, meer sponsordeals vanuit de Noord-Amerika enzovoorts. Er is een handvol teams dat probeert om hun eigen inkomsten te beschermen zonder naar het grotere plaatje te kijken."